İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. Bodrum'da "Küçük Ak Balıkçıl" Avlanırken Görüntülendi
Bodrum'da "Küçük Ak Balıkçıl" Avlanırken Görüntülendi

Bodrum'da "Küçük Ak Balıkçıl" Avlanırken Görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "küçük ak balıkçıl" avlanırken görüntülendi.

A+A-

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "küçük ak balıkçıl" avlanırken görüntülendi. Gümbet Mahallesi sahilinde, kuru dere yatağının denizle birleştiği yerdeki su birikintisinde ve kıyıda yiyecek arayan kuşun, balık avladığı anlar görüntülendi.

20210510-2-48208648-64997623-web.jpg20210510-2-48208648-64997621-web.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 582 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.