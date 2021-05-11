Bodrum'da "Küçük Ak Balıkçıl" Avlanırken Görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "küçük ak balıkçıl" avlanırken görüntülendi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "küçük ak balıkçıl" avlanırken görüntülendi. Gümbet Mahallesi sahilinde, kuru dere yatağının denizle birleştiği yerdeki su birikintisinde ve kıyıda yiyecek arayan kuşun, balık avladığı anlar görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : muğla, bodrum, ak balıkçıl
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