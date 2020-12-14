Bodrum’da Kuvvetli Lodos Tekne Batırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli lodos Bitez Koyu’ndaki 14 metre uzunluğunda tek direkli katamaran teknenin su alarak batmasına neden oldu.

Yaklaşık değerinin 150 bin TL civarında olduğu belirtilen teknenin kötü hava şartları nedeni ile kurtarılamadığı, kurtarma çalışmalarının hava koşullarının düzelmesinin ardından başlayacağı belirtildi. Su alarak kısmen batan teknenin koydaki sığlığa oturduğu görüldü.

Vira Haber