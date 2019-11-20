Bodrum'da lüks teknede patlama! 3 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir teknede patlama meydana geldi. Bodrum Milta marinada bulunan teknede meydana gelen patlamanın henüz nedeni bilinmiyor.
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Bodrum Milta marina içerisinde bulunan lüks bir teknede patlama meydana geldi. Teknede bulunan 3 kişi patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Patlamanın neden meydana geldiği henüz bilinmezken lüks teknede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Vira Haber
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