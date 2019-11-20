20 milyon dolar değerindeki 2 yat yandı

Yaklaşık 100 itfaiyecinin görev aldığı yangın söndürme çalışmaları dört saat sürdü. Yatlardan 161 metrelik Lohengrin’in 16 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken 107 metrelik Reflections’ın değerinin 6 ile 8 milyon dolar olduğu açıklandı. Fort Lauderdale çalışanlarının yaptığı açıklamalara göre yatlardan birinde başlayan yangın zamanla büyüyerek bir diğerine sıçradı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Tamir çalışmaları devam eden yatta çalışan görevlilerin gemiyi yangın başlamadan çok önce terk ettikleri bildirildi.

Fort Lauderdale İtfaiye Şefi Steve Gollan kaydedilen videolar sayesinde yangının nasıl başlayıp büyüdüğünü görebildiklerini ancak bunun yangının sebebini tespit edebilmek için yeterli olmadığını belirterek, 20 milyon dolarlık yangının sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Vira Haber- Esin Tarhan