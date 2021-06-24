Bodrum'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus balığı, ekipleri harekete geçirdi.
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Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunus balığı ile karşılaştı. Vatandaşların Bodrum Belediyesine haber vermesi üzerine temizlik işleri ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 1,5 metrelik yunus balığını sahilden alan ekipler uygun bir alana gömmek için götürdü.
Vira Haber
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