Bodrum'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunus balığı ile karşılaştı. Vatandaşların Bodrum Belediyesine haber vermesi üzerine temizlik işleri ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 1,5 metrelik yunus balığını sahilden alan ekipler uygun bir alana gömmek için götürdü.

Vira Haber