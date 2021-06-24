İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bodrum'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu
Bodrum'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Bodrum'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus balığı, ekipleri harekete geçirdi.

A+A-

Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunus balığı ile karşılaştı. Vatandaşların Bodrum Belediyesine haber vermesi üzerine temizlik işleri ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 1,5 metrelik yunus balığını sahilden alan ekipler uygun bir alana gömmek için götürdü.

Vira Haber

Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.