Bodrum'da Teknelerde Biriken Çöpler Toplanıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Gökova koylarında teknelerden ve kıyılardan evsel atıkları toplamak üzere, 2018'de "Venüs", 2019'da ise Mavi Hizmet-1 atık alım gemileri hizmete alındı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi öncülüğünde Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Denizciler Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında oda bünyesinde faaliyetlerini yürüten Mavi Hizmet-1 gemisiyle hizmete alındığı tarihten bugüne 37 bin 971 poşet çöp toplandı.

Venüs gemisi ile de yıllık ortalama 5 bin 500 poşet çöp toplanıyor. Mahallinde ayrıştırılan atıkların geri dönüşümü sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Orhan Dinç, doğayı korumak ve gelecek nesillere aynı güzellikte aktarmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Deniz temizliği ile sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu ve bunu kendilerine görev edindiklerini vurgulayan Dinç, "İki atık alım gemisi de faal ve çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denizde atık alım kapasitesinin arttırılması için çalışıyoruz. Hizmeti ücretsiz veriyoruz. Devletimizin ilgili tüm kademelerine, ekmek teknemiz denizlerimiz ve koylarımızı temiz tutmayı gönülden kendine görev edinen tüm isimsiz çevre koruyucularına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Vira Haber