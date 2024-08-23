Bodrum'da Ticari Teknelerin Su Sıkıntısına Çözüm Önerisi

Ekonomik koşullar ve sezonun zayıf geçmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan ticari tekne sahipleri ve işletmecileri, su sıkıntısı nedenli iş kaybı nedeniyle zorluk yaşıyor. Deniz suyundan içilebilir nitelikte tatlı su edinilmesini sağlayan RielliMarine su yapıcılar, özellikle ticari tekneler için büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunan adaları ile karşılaştırılan Bodrum, özellikle tekne turlarını etkileyen su sıkıntısı nedeniyle yeniden gündemde. Bodrum’da turizm sezonunun geçen senelere kıyasla zayıf geçmesi nedeniyle fiyatlarında ayarlama yapmak zorunda kalan ticari tekne sahipleri ve işletmecileri, son günlerde su sıkıntısı nedeniyle iş kaybı yaşıyorlar. Oysa, özellikle ticari tekneler için oldukça makul bir yatırım bedeli oluşturan su yapıcılar, teknelerin tatlı su takviyesi derdine çözüm oluşturuyor.

Kazancı Çevre Tekniği bünyesinde, suyun geri dönüşümü ve arıtımı konularında 30 yılı aşkın köklü geçmişiyle dünya genelinde 6 kıtada ve 80’i aşkın ülkede bilinen ve saygı gören, Türkiye’nin rekabetçi küresel su arıtma markası Rielli’nin uzmanlığını marin sektörüyle buluşturan RielliMarine su yapıcılar, Bodrum'da ticari teknelerin su sıkıntısına da çözüm oluşturuyor.

Ticari Tekneler Limanda Kalmanın Zararını Karşılayamaz

Bodrum’da yaşanan su sıkıntısının, sezonun en önemli döneminde tekneleri limana hapsettiğini belirten Kazancı Çevre Tekniği Kurucu Genel Müdürü Artun Kazancı, “Bir tur teknesinin, sezonda limanda geçirdiği her an ticari kayıptır. Ticari tekne sahipleri ve işletmecileri bu yıla, ekonomik koşulların baskısı altında başladılar, fiyatlarda yapmaları gereken ayarlamaları yapamadılar. Geçtiğimiz yılın cirolarını ve ayakta kalacak karlılık oranlarını tutturmak için geçen seneden yüzde 20 – 30 arası daha fazla tur yapmaları gerekiyordu; ancak turizm sezonunun zayıf geçmesi buna engel oluyor. İşlerin en çok yükselmesi beklenen Ağustos ayında, tekneler limanda kalmanın zararını karşılayamaz” dedi.

Günlük Kayıplar On Binlerce Euro’yu Buluyor

Bodrum çıkışlı günlük tekne turlarının, kişi başı 800 – 950 TL bandında fiyatlandığını belirten Artun Kazancı, “12 metrelik, 5-6 kişilik bir tekne için özel tur bedeli 500 Euro bandında, 15 metrelere yaklaştıkça bu fiyatlar 1.500 Eurolara geliyor. Daha büyük lüks yatlar için 5.000 Euro’dan başlayan özel günlük kiralama bedelleri söz konusu. Şu an Bodrum’daki günlük tur teknelerinin yarısına yakının su tedariği olmaması nedeniyle denize çıkamadığı düşünüldüğünde, sadece tekne sahiplerini ve işletmecilerini değil, turizm gelirlerini de olumsuz etkileyen kayıpların boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Günlük kayıplar on binlerce Euro’yu aşıyor” şeklinde konuştu.

Su Yapıcı Yatırımları Ticari Teknelerde Çok Önemli

RielliMarine su yapıcıların 8 farklı modelinde 100 – 450 litre/saat üretim kapasitesiyle denizde tatlı su ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Kazancı Çevre Tekniği Kurucu Genel Müdürü Artun Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Denizciler arasında hak edilmiş bir güven ve itibara sahip Trend Marin iş birliğinde sunduğumuz RielliMarine 220V AC su yapıcılar, ters ozmoz teknolojisiyle deniz suyunu tuzdan ve diğer kirleticilerden arındırarak içilebilir tatlı su haline getiriyor. Turdan dönüşte limana bağlandıktan sonra su yapıcısını çalıştıran bir tekne, ertesi gün tur saatine dek depolarını 1 ila 4,5 ton tatlı su ile doldurabilir. Bunun yatırım bedeli de, rahatlıkla diyebilirim ki 3 günlük iş kaybından daha az olacaktır. Trend Marin iş birliğinde 8 farklı modelimizin yanı sıra geniş bir yedek parça gamıyla, Bodrum’un yanı sıra ve Türkiye’nin tüm kıyılarına uzanan bir servis ağı sunuyoruz. Bodrum ve diğer turizm beldelerimizde, ticari tekne işletmecilerini en uygun koşullarla desteklemeye hazırız.”

Vira Haber