Doğuş Marine Services, TYF Wingfoil Yarışları’nın Sponsoru Oldu

Fenerbahçe Doğuş Yelken organizasyonu ile yapılacak yarışta sporcular, Doğuş Marine Services tarafından Türkiye’ye getirilen yenilikçi elektrikli Audi Aerofoils e-foil elektrikli sörf tahtalarını deneyimleyecekler.

Doğuş Grubu’nun denizcilik sektöründeki önemli markalarından biri olan Doğuş Marine Services, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Türkiye Wingfoil Open Ligi İzmir yarışlarının 2. etabının sponsoru oldu. 23-25 Ağustos tarihleri arasında İzmir ProSailing tesislerinde gerçekleşecek bu heyecan verici etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 50’ye yakın sporcu, kıyasıya bir rekabet içinde olacak.

Bu özel organizasyonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise, sporcuların yarışlar boyunca Doğuş Marine Services tarafından Türkiye’ye getirilen ve deniz sporları dünyasında yeni dönem başlatan Audi Aerofoils e-foil deneyimini yaşama fırsatı bulacak olmaları.

Yarışmacılar, hem suyun üzerinde kıyasıya mücadele edecek hem de Doğuş Marine Services’in getirdiği yenilikçi teknolojiyi deneyimleme imkânı bulacaklar. Tüm bu süreçte, yarışmacıların dereceleri ise D-one ile takip edilecek.

Doğuş Marine Services, su sporlarına verdiği destekle de öne çıkıyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken organizasyonu ile gerçekleştirilecek TYF Wingfoil Open Ligi’nin İzmir etabına sponsor olarak su sporlarına olan bağlılığını bir kez daha gösteren marka, Türkiye’nin geleceği olan sporculara destek oluyor.

Vira Haber