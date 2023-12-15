Bodrum'da Tırhandil Cup Kış Trofesi Heyecanı Sürüyor

Bu değerli mirası ulusal ve uluslararası düzeyde kutlamak amacıyla 2017 yılından bu yana Era Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Tırhandil Cup Kış Trofesi, bu yılın heyecan verici aşamaları için hazır.



Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin 2023-2024 sezonundaki aşamaları, 16-17 Aralık, 20-21 Ocak, 17-18 Şubat, 2-3 Mart ve 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. İlk etap hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilememiş olsa da 16-17 Aralık tarihinde Bodrum'un mavi sularında yeniden başlayacak olan yarışlar, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenleniyor.



“Hedefimiz, uluslararası alanda da başarıyı yakalamak”

Her yıl gönüllü Organizasyon Komitesi ve Tırhandilcilerin özverisiyle düzenlenen bu büyük organizasyona bu yıl 13 teknenin katılması bekleniyor. Tırhandil Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Erim Önüt, "Altı senedir aralıksız düzenlenen bu büyük organizasyona emek veren tüm destekçilere teşekkür ediyoruz. Tırhandillerin tarih boyunca üstlendikleri önemli rollerin yanı sıra hızlı ve rekabetçi yönlerini gösterme fırsatı buluyoruz. Tırhandil üretimlerindeki artış ve insanların bakış açısındaki değişim bizi heyecanlandırıyor. Artık Bodrum ve Türkiye yelken camiasında Tırhandil ismi herkesçe biliniyor. Hedefimiz, uluslararası alanda da başarıyı yakalamak. Tırhandil Cup Organizasyon Komitesi olarak, yerli üretim teknelerin uluslararası alanda tanınması için çabalarken, bu yıl uluslararası sularda da yer almayı hedefliyoruz" dedi.

Vira Haber