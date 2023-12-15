Teos Marina 2024 Yılında da Yunan Adaları'na Açılan Kapınız Olacak 

Haber üzerine şimdiden tatil planı yapmaya başlayanlar için bir başka sevindirici haberi de İzmir - Seferihisar'da hizmet veren Teos Marina'nın Genel Müdürü Faruk GÜNLÜ verdi. Yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türklerin en fazla ziyaret ettiği destinasyonlardan olduğunu belirten Günlü denizde yolcu taşımacılığının lider firması İDO ile yaptıkları anlaşmayla 2024 yılında Ege Denizi’nde Sığacık Teos Marina-Samos seferlerine başlayacaklarını duyurdu. "2024 Nisan ayından itibaren ziyaretçilerimize 449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüsleri ile Ege kıyılarından Yunan adalarına olan ulaşım süresini kısaltarak güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor olacağız. Binlerce ziyaretçi Teos Marina'dan binecekleri hızlı katamaranla Samos'a yolculuk edebilecek. Daha önceleri Teos Marina - Samos Adası arası 1 saat 55 dakika sürüyordu. Misafirlerimiz artık sabah uyanıp konforlu bir yolculuk sonrası 1 saat içinde Samos'a ayak basacaklar." dedi. Üç yılın ardından yeniden başlayacak olan kapıda vize uygulamasıyla Ege Denizi'ndeki tekne hareketliliğinin de artacağını öngören Günlü "Hızlı feribotun ana bağlama ve kalkış yeri Teos Marina olacak. Oldukça önemli bir destinasyonda hizmet veren marinamızın hizmet verdiği Seferihisar Sığacık İzmir'in yanı başında, bu bölgeye ulaşım her açıdan oldukça kolay. Dilerseniz İzmir’den Seferihisar-Sığacık’a belediye otobüsleriyle gelebilir ya da özel aracınızla Teos Marina içindeki otoparktan indirimli olarak yararlanabilirsiniz." dedi. Teos Marina’da gümrük binası içinde bulunan ve 2018 yılından bu yana giden yolcu salonunda hizmet veren Setur Duty Free bu sezon da Gelen Yolcu bölümünde mağazasını açarak yolculara hizmet verecek.

Vira Haber