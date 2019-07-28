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Bodrumda yanan teknedekileri SGK kurtardı

Bodrumda yanan teknedekileri SGK kurtardı

Muğla'nın Bodrum içesinde 6 metrelik fiber tekne yanarak battı. Tekneden denize atlayan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında dün saat 20.20'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu, bir teknenin yandığını fark etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, yanan 'Roz' isimli fiber tekneden denize atladığı belirlenen 2 kişiyi kendi teknelerine alarak kurtardı.

Sağ olarak kurtarılan 2 kişi, Bodrum Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik ekibi, bölgeden geçen diğer tekneler için bölgede önlem alırken, yanan tekne battı. Teknedeki yangının nedenin araştırıldığı bildirildi.

Vira Haber

 

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