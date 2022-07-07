Bodrum'da Yangın Söndürme Uçakları Test Uçuşu Gerçekleştirdi
Muğla'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumuna (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı.
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Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı.
Amfibik uçakların olası yangınlara karşı Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazır bekletildiği bildirildi.
Denizde teknelerde seyir yapan bazı tatilciler, uçakların denizden su almasını ilgiyle izledi.
Uçakların her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.
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Etiketler : bodrum, yangın söndürme uçağı, deniz
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