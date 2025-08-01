Bodrum'da 'Yüzer Deniz Suyu Arıtma Platformu' Tanıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Denizden Hayata, Bodrum'a Temiz Su' başlığıyla duyurulan ve yenilenebilir enerji kullanarak denizden günde 20 metreküp kullanma suyu üreten platform, 31 Temmuz Perşembe günü Bitez Limanı'nda belediye tarafından düzenlenen programla tanıtıldı. Tanıtım programına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkan Vekili Kadriye Erkal Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi Gıda AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, Bitez mahalle muhtarı, Blue Hybrid Solutions Enerji AŞ yetkilileri ile TÜRÇEV yetkilileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'de ve dünyada ilk



"Platformumuz yalnızca teknik bir çözüm değil, aynı zamanda doğayla uyumlu teknolojilerin mümkün olduğunu gösteren somut bir örnektir. Bodrum Belediye Başkanı'mız Tamer Mandalinci'nin öncülüğünde ve kararlılığında Bodrum'u sadece bugün değil, yarının da yaşam alanı olarak korumak için çalışmaya devam edeceğiz"

"Sorunun değil, çözümün bir parçası oluyoruz"

"Bugün bir teknolojiyi değil, bir vizyonu, yarının tasarımını ve modüler sistemin gelecekte birleşerek nasıl daha güzel bir hamle oluşturacağının ilk örneğini karşılamak için buradayız" diyerek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sözlerine şöyle devam etti:

"İklim değişikliği artık tüm dünyanın genel sorunu. Kuraklık, sıcaklık, nemli hava, bölgemizde yanan ormanlar ve tabii ki suya erişimi günden güne azalan insanlarımız ve bu problemin çözümünde yer alan yerel yönetimler. Sorunun değil, çözümün bir parçası olmak için hem Bodrum Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarına devam ediyor. Bizler de vatandaşımızın yaşamış olduğu su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemin hayata geçirilmesini uygun gördük. 25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler şu anda sistemin son derece güzel, son derece verimli ve doğaya zarar vermeden çalıştığını gösteriyor. Sistemin, tam bağımsız bir şekilde tamamen yenilebilir enerji kaynaklarıyla yani güneş panelleri ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını belirtmek isterim"

"Yarının Bodrum'unu, yarının Türkiye'sini inşa etmek hepimizin görevi"

Blue Hybrid Solutions ekibine, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Mandalinci, "Yarının Bodrum'unu, yarının Türkiye'sini inşa etmek hepimizin görevi. Çevresel sorunlara büyük bir duyarlılıkla yaklaşmak hepimizin temel sorumluluğu. Bu vizyonla, bu inovasyonla, bu AR-GE çalışmasıyla yarınlarımızı sizlerle hep beraber inşa edeceğiz. Bu platform yarınlarımızın su ihtiyacına en iyi şekilde cevap verecek ve bizlerin temiz suya olan ihtiyacını denizden yenilenebilir enerjiyle karşılamasına imkan sağlayacak" dedi.

Başkan Mandalinci, önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcilerinin numuneler alacaklarını; sistemin resmi olarak su üretimine başlaması ve üretilen suyun kullanıma sunulması için onay alınacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve basın mensupları yüzer platformu yakından inceleme fırsatı buldu.

Sürdürülebilir su yönetiminde yenilikçi bir adım

Bitez Limanı önlerinde yerleştirilen çevre dostu yüzer platform, deniz suyunu arıtarak günlük 20 ton temiz kullanma suyu üretiyor. Platformun enerji ihtiyacı tamamen güneş panelleri ve 2 rüzgar türbiniyle karşılanıyor. Arıtılan su, gıda taşımaya uygun bir hortumla karada bulunan 20 tonluk depoya aktarılıyor. Burada depolanan su, park ve refüj sulamalarında, acil durumlarda ve gerektiğinde vatandaşların kullanımına sunulacak. Sürdürebilir su yönetiminde yenilikçi bir adım olan bu projeyle kullanma suyu üretiminin yanı sıra yıllık yaklaşık 500 ton karbon emisyonu azaltımı ile 7 bin ton su tasarrufu sağlanacak. Vatandaşların suya eşit ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla değişen şartlara uyumlu ve yenilikçi projeler hayata geçiren Bodrum Belediyesi, gerçekleştirdiği bu yatırımla yalnızca yerelde değil, ulusal ölçekte de yenilenebilir enerji ve su yönetimi uygulamalarına örnek teşkil edecek.

Vira Haber