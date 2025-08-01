KTÜ Mezunları Derneği’nden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne Ziyaret

Görüşmede, Türk denizciliğine yönelik stratejik iş birlikleri ve sektörün gelişimi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Orhan Kasap ile Yönetim Kurulu üyeleri Kaptan Tuğçe Altın ve Kaptan Feyza Dinç’in katılımıyla gerçekleşti. Samimi ve yapıcı bir atmosferde geçen buluşmada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün deniz emniyeti, çevre güvenliği ve denizcilik eğitimi konularındaki katkıları takdirle dile getirildi.

Heyet, Genel Müdür Bankaoğlu’nun vizyoner yaklaşımının sektör için büyük önem taşıdığını ifade ederken; denizcilik eğitiminin güçlendirilmesi, mezunların sektöre entegrasyonunun kolaylaştırılması ve mesleki dayanışmanın artırılmasına yönelik olası iş birlikleri masaya yatırıldı.

Taraflar, ortak projelerin denizcilik sektörüne olumlu katkılar sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardı. Dernek heyeti, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Genel Müdür Mustafa Bankaoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Aynı gün, heyet Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcıları Gökmen Kınık ve Abdurrahman Köse’yi de ziyaret ederek sektörle ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi ve iyi niyet mesajlarını paylaştı.

Vira Haber