Arkas Bunker’dan Statü Denizcilik’e Çevreci Biyoyakıt İkmali

Statü Denizcilik’in Erguvan S gemisine sağlanan biyoyakıt ikmali hem operasyonel verimlilik hem de sektördeki dönüştürücü etkisiyle dikkat çeken bir başarı olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de denizcilik yakıtlarında Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasını (ISCC EU) alan ilk şirket olan Arkas Bunker, denizcilik sektöründe çevreci çözümleri desteklemeye devam ediyor.

Türkiye’de denizcilik sektöründe biyoyakıt ikmaline öncülük eden Arkas Bunker, Arkas Line ve Yang Ming gibi dünyanın önde gelen armatörlerine gerçekleştirdiği biyoyakıt ikmallerinin ardından şimdi de Statü Denizcilik filosunda bulunan Erguvan S gemisine 200 tonluk Bio24F ikmalini başarıyla gerçekleştirdi. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından, Arkas Bunker’a ait Urla 1 gemisinin kaptanı Naci Mutlu, gemi kaptanına özel bir plaket takdim etti.

Şirketin geliştirdiği Bio24F ürünü, sadece çevreye duyarlı bir alternatif yakıt olmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel güvenlik ve makine uyumu açısından da gemi işletmecilerine önemli avantajlar sunuyor.

Gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonlarını ciddi oranda azaltacak “Bio24F” ile armatörlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin daha ulaşılabilir olması hedefleniyor.

Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kendi gemilerimizde başlayan biyoyakıt serüvenimizi şimdi başka armatörlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Statü Denizcilik’e yaptığımız bu ikmal hem sürdürülebilirlik vizyonumuzu genişletmek hem de ülkemizin denizcilikte yeşil dönüşümüne katkı sunmak açısından büyük önem taşıyor.”

Sektöre Öncü, Geleceğe Umut: Arkas Bunker’ın Hedefi Temiz Denizler

Arkas Bunker, biyoyakıt kullanımını yaygınlaştırarak Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilir denizcilik hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Şirket, deneyimli teknik kadrosu ve güçlü altyapısıyla hem kendi filosuna hem de üçüncü taraflara yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor.