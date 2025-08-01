Data Hidrolik’ten Genç Mühendis Adaylarına Önemli Katkı

Denizcilik sektörünün mühendislik alanındaki en önemli bölümlerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, sektörel deneyimi akademiye taşıyarak geleceğin mühendislerini en nitelikli şekilde yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Data Hidrolik Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hüroğlu bölümün Danışma Kurulu’na seçildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü sektörün yüzde 50’sini yetiştiriyor.

Gemi inşaatı ve denizcilik teknolojilerinde Türkiye’nin öncü eğitim kurumlarından biri olan YTÜ, yalnızca akademik bir eğitim değil, sektörle güçlü bağlar kurarak uygulamalı bir deneyim de sunuyor. Türkiye’deki gemi ve yat inşaatı mühendislerinin yaklaşık %50’si bu bölümden mezun. Mezunlar; tersanelerden savunma sanayine, tasarım ofislerinden armatör kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede görev alıyor.

“Data Hidrolik olarak Sektörün Geleceğine Katkı Sunmak İçin Buradayız”

Data Hidrolik Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Satış & Pazarlama Direktörü olan Cem Hüroğlu danışma kurulu üyeliği hakkında şunları söyledi:

“Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü ve özellikle denizcilik sektörüne önemli kişiler yetiştiren bir kurumun danışma kurulunda yer almak eski bir Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olarak benim için büyük bir onur. Sektördeki deneyimimizi ve Data Hidrolik’in mühendislik kültürünü öğrencilerle paylaşmak, akademik çalışmalarla sanayi arasındaki bağı daha da güçlendirmek istiyoruz.”

Data Hidrolik’ten Eğitime Kesintisiz Destek

Data Hidrolik, sadece denizcilik ekipmanları alanında teknoloji üretmekle kalmıyor, sektörün nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için de önemli çalışmalar yürütüyor. Bugüne kadar denizcilik teknik liselerine sağlanan ekipman destekleri, uluslararası eğitim programlarına verilen katkılar ve öğrencilere yönelik fabrika ziyaretleri, Data Hidrolik’in bu alandaki sorumluluk anlayışının örnekleri arasında.

“Genç mühendis adaylarının gelişimine katkı sunmak, bizim için sektörde sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın en önemli adımlarından biri.” diyen Hüroğlu, bu çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?