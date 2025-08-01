İMEAK DTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Oda Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanı Başaran Bayrak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, Temmuz ayını çok önemli gündem maddeleriyle geride bıraktıklarını kaydetti.

Haziran ayı başından bu yana birçok ilde çıkan 3.100’ün üzerinde orman yangınının yürekleri yaktığını belirten Tamer Kıran, yangınla mücadele çalışmalarında İzmir ve Eskişehir’de 11 canı şehit vermenin büyük acısını yaşadıklarını belirtti.

Şehitlere ve vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Tamer Kıran, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ormanlarımızı korumak için çok daha temkinli ve tedbirli olmanın önemine dikkat çeken Tamer Kıran, sahada canla başla görev yapan tüm görevlilere kolaylıklar diledi.

Temmuz ayında ülkemiz adına en önemli gelişmenin şüphesiz Hükümetimizin “Terörsüz Türkiye” adı altında yönettiği süreç olduğunu belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak komisyonla zorlu sürecin, şehitlerimizin aziz hatıraları, kahraman gazilerimizin hassasiyetleri gözetilerek aklıselimle yürütülmesi büyük önem taşıyor. Netice itibarıyla 40 yılı aşkın bir süredir binlerce güvenlik görevlimizin şehadetine ve binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan, ülkemize milyarlarca dolarlık zarar veren bu belanın sona ermesine vesile olacak bu sürecin çok önemli olduğunu belirterek, yüksek feraset ve basiret ile tamamlanıp, istikrarlı, güvenli, güçlü bir Türkiye’ye vesile olmasını temenni ediyorum.”

Yılın İlk Yarısında Ticaret Savaşları Küresel Ekonomiye Damgasını Vurdu

Küresel ekonomik gelişmelere de değinen Tamer Kıran, yılın ilk yarısını geride bırakırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ocak ayında göreve başlayan Başkan Trump’ın ticaret savaşlarının küresel ekonomiye damgasını vurduğunu söyledi.



ABD’nin ilk başta açıkladığı yüksek tarifeler, ülkelerin bu tarifelere verdiği tepkiler ve finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar hakkında bilgi veren Tamer Kıran, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Japonya ile anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği’nin 27 üyesi bulunuyor, bir başka ifadeyle toplam 33 ülkeyle anlaşmaya varıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle, minimum %10 olan tarife oranları %15’e çıkarıldı. Özellikle Avrupa Birliği’ne yönelik %30 ve üzeri tarife uygulamayı planlayan Trump‘ın geçtiğimiz hafta sonu %15 oranında Avrupa Birliği ile anlaşması tüm piyasalar için nefes aldıran bir süreç oldu. Ülkemiz açısından da en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin görece yönetilebilir bir ticaret anlaşması içinde olması olumlu yönde değerlendirdiğimiz bir tabloyu da getirdi.”

Tamer Kıran, 1 Ağustos’tan itibaren devreye girmesi beklenen yeni tarifeler ve muhtemelen açıklanmaya devam edecek olanların, yakın geçmişte olduğu gibi Trump’ın son günlerde açıkladıklarından daha düşük bir oranda gerçekleşme ihtimalinin yüksek göründüğünü kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde %2 büyüyen Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte büyümede %3-4 bandına çıktığına dair öncü göstergelerin sinyal verdiğini belirten Tamer Kıran, “Ortalamada %2-3 arası olduğunu tahmin ettiğimiz ilk altı aylık büyümenin tarihsel ortalamanın oldukça altında ve hissedilen bir yavaşlama olduğunu da belirtmek gerekiyor.” dedi.

İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin %2 büyürken, sanayinin büyüme hızının - %1,8 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Tamer Kıran, “İkinci çeyrekte sanayi tekrar pozitif büyüme bölgesine geçmiş olmakla birlikte Türkiye ekonomisinin ortalama büyümesi ile arasındaki farkın yine oldukça yüksek olduğunu tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının sıkı para politikası ile gerilemeye başlayan enflasyonun, Haziran sonunda %35’lere kadar gerilediğini, beklentilerin yıl sonu enflasyonunun %30’lar civarında olacağına işaret ettiğini kaydeden Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Bu çerçevede faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankasının yılın kalan üç toplantısında da indirimlere devam etmesini ve politika faizini %35-36 seviyelerine kadar düşürmesini öngörüyoruz. Yıllık ilk yarısında %46 olan politika faizinin 1000 baz puan, belki daha fazla düşecek olmasının kredi faizlerine de yansımasıyla reel sektör tarafındaki sorunların bir miktar hafifleyeceğini, finansmana ilişkin yüklerin ve olumsuzlukların kısmen aşılabileceğini umut ediyoruz. Bu arada, küresel enflasyonun %2’ler civarında olduğunu düşünecek olursak iniş sürecinde olmakla birlikte enflasyonumuz açısından hala gidecek çok yol olduğunu da vurgulamak istiyorum.”

Denizcilik Piyasaları

Küresel denizyolu taşımacılığının, ABD’nin vergi tarifeleri, yine bu ülkenin Çin tarafından işletilen, Çin yapımı ve Çin bayraklı gemilerle aynı filoda bulunan gemiler için ek liman ücretleri almaya hazırlanması konuları, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşları başta olmak üzere jeopolitik riskler nedeniyle yılın ilk yarısında zayıf seyrettiğini kaydeden Tamer Kıran, “Kızıldeniz’deki aksaklıklar ve belirsizlikler gölgesinde küresel denizyolu taşımacılığının 2025 yılında ton bazında yıllık %0,1 ile kısıtlı artarak 12,7 milyar ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.” dedi.

ABD’nin, Çin bayraklı olan veya Çin bağlantılı işletilen veya Çin yapımı olan gemiler için ek liman ücretleri alma hazırlığının yanı sıra yeşil dönüşüm düzenlemelerindeki belirsizliklerin etkisinin gemi siparişlerinde de azalmaya yol açtığını belirten Tamer Kıran, şöyle devam etti:

“1000 GT ve üzeri gemilerde yeni inşa siparişleri Ocak-Haziran 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında yaklaşık %63,8, DWT bazında %57,9 azalırken, bu durum yeni inşa fiyatlarında düşüşü de beraberinde getirdi. Doğal olarak bu gelişmelerden dünyanın en büyük gemi üreticisi Çin olumsuz etkilenirken, Çin’in yeni gemi inşa sözleşmeleri, gemi adedi bazında 2025’in ilk yarısında yıllık bazda %69,6 düştü.”

Sektörel gelişmelerden de bahseden Tamer Kıran, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a denizcilik sektörünün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ilgilendiren konuları hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda Tamer Kıran ve Başaran Bayrak, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a günün anısına çini tablo takdim etti.

Toplantıda, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Emniyetli Gemiler, Sürdürülebilir Yapılar ve Temiz Denizler” başlıklı vakıf faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı.