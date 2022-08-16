Bodrumlu Turizmciler İsyan Etti: “Elinizi Turizmden Çekin”

Açıklama metninde şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz günlerde Dr. Mümtaz Ataman caddesi boyunca, Bodrum’un ana ticari kolu olan, turizm sezonu ortasında başlayan ve adına “altyapı çalışması” denilen uygulama son derece zamansız ve şehrin turizm dinamizmine uymayan bir çalışmadır. Ortaya çıkan kaos ve görüntüler bu cennet Bodrum’a yakışmayan niteliktedir. Şehirde yaşayanların malumudur ki, bu tarz zamansız ve kaotik uygulamalar artık hem sektörü hem de vatandaşı yormaktadır, bezdirmektedir. Şehrin ihtiyaçları da yapılması gerekenler de uzun süredir bellidir fakat anlayamadığımız bir şekilde ilgili kurumlar hiçbir zaman birlikte çalışamamaktadır.

Yine herkesçe malumdur ki, Bodrum’un ve ilimizin her köşesi, geçiminin büyük çoğunluğunu turizmden sağlamaktadır. Sadece ilçemizin sektöre yarattığı ticari hacim 1 Milyar Doları geçmektedir. Turizm ise ana kaynağını doğadan, huzurdan, barış ortamından, şehrin tüm paydaşları ve kaliteli ortamından sağlamaktadır”

BODRUM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

BODER olarak kente ve turizme faydalı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden yönetim kurulu üyeleri “BODER olarak gerek ikili diyaloglarımızda gerekse de ilgili çözüm getirilmesi gereken sorun raporlarımızda tüm bunları tek tek anlatmış, tüm ilgililere resmi olarak paylaşmışızdır. Sorunların çözümüne dair inancımız her zaman tam olmakla beraber, bu sorunlar üyemiz olsun olmasın, vatandaşımızın da yaşadığı, turizmin gelişmesini engelleyen sorunlardır ve BODER olarak, artık sektörümüzün ve şehrimizin faydasına olması gerekenleri bıkmadan ve her zaman dile getireceğimizi belirtmek isteriz.

İlgili bölgede sezon ortasında anlamsızca gerçekleşen sözde çalışma sonucunda bölgede bulunan birçok otelimiz çok ciddi iş kaybı yaşaması yanı sıra, birçok yerli turistimiz ve bölgede yaşayan vatandaşlar mağdur olmuşlardır. Yabancı turist ve acentalar ise konuya anlam veremediklerini birçok işletmecimize belirtmişlerdir.

Sezonun ortasında yaşanan tüm hadiselere rağmen yetkililerden işimizi yapmak için ve turizm yoluyla ülkemize kazandırabilmek için tek ricamız şudur ki; lütfen sektörün ve ilgili tüm sistemin işini yapabilmesi adına, hizmet üretebilmesi adına turizmi rahat bırakın ve yaşananlardan ders alarak alınması gereken önlemleri yoğun sezon öncesinden birlikte planlayın” diye konuştu.

ÖZGÜR VE TARAFSIZ BASIN ENGELLENMEMELİDİR!

BODER Yönetim Kurulu, son olarak “Tüm bu yaşananlar yetmezmiş gibi, yerel basın mensubu emekçisi Sn. Fatih Bozoğlu konuyu haber yapmak isterken orada bulunan taşeron firma çalışanları tarafınca tartaklandığı haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. BODER olarak basın mensubu dostlarımızın olumlu olumsuz tüm haberlerini sükûnet ile karşılarken inandığımız tek şey; basının özgür ve tarafsızlığıdır. Halka haber aktarmak için her detayda özverili çalışan tüm basın mensubu dostlarımıza teşekkür ediyor, Sn. Bozoğlu’na ve tüm emekçi basın mensuplarına geçmiş olsun diliyor ve yaşananları kınıyoruz. Özgür ve tarafsız basının haber yapma, halkın da haber alma hakkı engellenemez” ifadelerini kullandı.







