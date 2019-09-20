Bodrum’un mavi koyları koruma altında

Denizleri korumayı ilke edinen İMEAK DTO Bodrum Şubesi, bölgede kıyı, koy ve teknelerden katı atık alımı yapacak özel bir tekne tahsis etti. 19 Eylül’de Bodrum Limanı’nda gerçekleştirilen törenle kamuoyuna tanıtılan tekne, atık alım hizmetini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Törene Bodrum Kaymakamı Bekir YILMAZ, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan KAPTANOĞLU, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan DİNÇ ve bölgenin önde gelen turizm ve denizcillik sektör temsilcileri katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Emanet aldığımız bu dünyanın cennet köşelerini koruyarak daha iyi bir şekilde çocuklarımıza bırakacağız. Doğayı tahrip ettikten sonra düzeltmek, korumaktan çok daha zor. Bu sebeple Bodrum’umuzu el birliğiyle kaybetmeden koruyacağız. Bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuşmasında “Çevremizi korumak hepimizin sorumluluğunda. Halkımızın da bu konuda gösterdiği tutum ve hassasiyet son derece önemli. Belediyemiz çevre ve denizlerin temizliği için üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaya devam ederken, tüm Bodrumluları ve Bodrum severleri de çevre seferberliğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu proje Bodrum için çok kıymetli. İMEAK DTO Bodrum Şubesi ve TURMEPA’yı bu örnek proje için tebrik ediyorum ” dedi.

İMEAK DTO Bodrum Şubesi’nin Bodrum Belediyesi ve TURMEPA iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında çalışmalarına başlayan katı atık alım teknesinin, geçtiğimiz Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Mavi Projesi’ne katkı sunmayı amaçladığını ifade eden İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan KAPTANOĞLU, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan Sıfır Atık projesini İMEAK DTO olarak uzun zamandır takip ediyor ve özellikle TURMEPA deniz eğitimleriyle projenin yaygınlaşmasına son 3 yıldır katkı sunuyoruz. Bu çalışmaları daha da büyütmek hedefiyle Bakanlığımız ile iş birliği yaparak yurdumuzun dört bir yanında Sıfır Atık Mavi dönüşümünü başlattık. Bu dönüşüm denizlerimizi korumak hedefiyle her birimizin birey olarak, kuruluş olarak, yerel yönetimler olarak farkındalığımızın artacağı, israfın önleneceği, milli servetimizin geri kazanılacağı hepimizin çıkması gereken bir yolculuk ve bugün burada bunun en güzel örneklerinden biri için sizlerle bir aradayız. İMEAK DTO Bodrum Şubesi, Bodrum Belediyesi ve TURMEPA ile dünyada turizmin önde gelen destinasyonları cennet koylarımız için katı atık alım teknesini suya indiriyor. Sizlere duyurduğumuz bu çalışma ile Bodrum ve Gökova Körfezi’nde bir koruma şemsiyesi açmış oluyoruz” dedi.

Bodrum ve Gökova Körfezi’ni her yıl binlerce teknenin ziyaret ettiğini ifade eden İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise, “Mavi yolculuğun başlangıç noktası Bodrum. Bu yolculuğu gerçekleştirenler bakir koylarımızda denizlerimizin ve doğal güzelliklerimizin tadını çıkarıyor. En büyük gayemiz herkesin yaşaması gereken bu eşsiz deneyimi sonraki nesillere aktarabilmek, ticaretimizin sürdürebilirliğini sağlamak ve ülkemize katma değer oluşturmak. Tüm çabamız bunun için.” diye konuştu. Ülkemiz kıyı ve denizlerin korunmasını en büyük öncelik olarak belirlediklerinin altını çizen DİNÇ, “Bu düşünceden yola çıkarak teknelerimizden ve kıyılarımızdan katı atıkların toplanması için bir tekneyi hizmete kazandırdık. Ücretsiz katı atık alımı yapacak olan bu tekne deniz ve kıyı temizliği adına hedeflediğimiz projelerin başlangıcı niteliğinde,” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi, İMEAK DTO Bodrum Şubesi ve TURMEPA bayrağıyla hizmet veren katı atık toplama teknesi bir buçuk ayda 5.500 torba atık toplayarak denize karışmasını önledi.

Vira Haber