O tersaneden konkordato

Ekonomik krizin denizcilik sektörüne etkileri günden güne devam ederken, konkordato ilan eden şirketlerin sayısında artış yaşanıyor. İnşaattan sağlığa, gıdadan giyime hemen hemen bütün sektörlerden konkordato ve iflas ilanı haberleri gelmeye devam ediyor.

Yıllardır hizmet veren ve iş kazalarıyla sıklıkla gündeme gelen Selah Tersanesi de konkordato ilan eden şirketler arasına girdi.

2008'de iş kazaları nedeniyle süresiz olarak kapatılan tersane, konkordato ilan etti. Konkordato ilan eden şirket geçtiğimiz yıl çok sayıda işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarmıştı.

İlan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre SELAH MAKİNE VE GEMİCİLİK ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve HÜSEYİN ERKAN SELAH hakkındaki konkordato duruşması 6 Aralık'ta görülecek.

Konkordato ilanında şu bilgilere yer verildi:

"Davacılar SELAH MAKİNE VE GEMİCİLİK ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve HÜSEYİN ERKAN SELAH, vekili tarafından hasımsız olarak açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) ilişkin davası nedeniyle;

Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. Selah Tersanesi No : 4 Tuzla/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 139052 sicil numarası ile kayıtlı ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'nin 7590024824 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi SELAH MAKİNE VE GEMİCİLİK ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve

Postane Mah. Eğitim Sok. No : 14C1 İç Kapı No : 4 Tuzla/İstanbul adresinde ikamet eden HÜSEYİN ERKAN SELAH ( T.C. No : 12554451726 ) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 10/09/2019 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarakİcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım ( T.C No : 41551530622 )Yeminli Mali Müşavir Mehmet Yorulmazer( T.C No : 46153377354 ) ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Murat Ercan Özokutucu ( T.C No : 25256046572 )atanmıştır. Duruşmanın 06/12/2019 günü saat : 14:00 de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 11/09/2019"

Vira Haber