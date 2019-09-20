Ereğli Liman Başkanlığı Eğitmeni Kaptan Sedat Bulduk'un sunumuyla, Düzce Teknopark Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen eğitime, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Çakır, Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ ve amatör denizci belgesi almak isteyen 210 kişi Düzce Teknopark Konferans salonunda hazır bulundu.

Eğitim programının açılış konuşmasını DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin, “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin talep ettikleri bir çok konuda eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Yine üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Amatör Denizci Belgesi Eğitimini özellikle burada yani Teknoparkımızda yapıyoruz. Bundaki amacımız ise siz kıymetli iş insanlarının Üniversitemizdeki bu önemli alanları görmeniz ve bu alanlardan da istifade etmeniz. DÜBİT, Teknopark, Düzce TSO Bilim ev Teknoloji Komisyonu Kuluçka Merkezi gibi alanlar siz kıymetli iş insanlarının hizmetinde. Gelin bu olanaklardan istifade edin” ifadelerine yer verdi.

Yoğun katılımın olduğu eğitimin devamında kürsüye çıkan T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Eğitmeni Kpt. Sedat Bulduk tarafından, slayt görüntüleri eşliğinde başvuruda bulunan kursiyerlere tekne kısımları ve donanımları, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik için öğrenmesi gereken temel bilgiler, tekne fenerleri gibi birçok konuda bilgiler verildi.

Program kapsamında yapılan eğitim ve sınavın ardından başarılı olanlara 14 metreye kadar özel tekneleri kullanma konusunda geçerli olan Amatör Denizci Belgesi verileceği belirtildi.

Vira Haber