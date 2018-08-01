Boğaçayı 3‘üncü kez ihaleye çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Mart ve Nisan ayında iki kez ihaleye çıkılmasına karşılık katılımcı olmayınca iptal edilen arsa satışı karşılığı Boğaçay özel proje alanı yapım ihalesi 3’ncü kez görücüye çıkacak. Konyaaltı sahilinde Boğaçay'ın denize döküldüğü alanda dere yatağına 750 metre deniz suyunun da alınacağı ve dört etaptan oluşan proje kapsamında 21523 ada 2 ve 4 nolu parseller 70 milyon 365 bin 017,34 lira muhammen bedel ile satışı yapılacak. Arsayı alan yüklenici firma yaklaşık maliyeti 17 milyon 221 bin 081,00 lira olan 21523 ada 1 ve 3 nolu parsellerde rekreasyon çalışması yaparak belediyeye devredecek.

CUMHURBAŞKANI ONAYLAMIŞTI

Toplam 87 milyon 586 bin 098,34 lira maliyetli ihale 2 Nisan 2018 Perşembe günü Büyükşehir belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek. Yer tesliminden sonra 18 ayda tamamlanması gereken Arsa satışı karşılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesi içinde yer alan Hazine'ye ait arazilerin proje esaslı mülkiyet satışına izin veren kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in “Vizyon Proje” olarak tanımladığı Proje esaslı arsa satışı daha önce 80 milyon lira muhammen bedel ile ihaleye çıkmıştı.

MESLEK ODALARI DAVA AÇMIŞTI

Bu arada, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Antalya Şubesi ve bölge sakini Kutay Meriç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Vizyon Proje’ olarak tanımladığı Boğaçayı Projesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Açılan davanın gerekçesi ise “Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı Projesi’nin asıl amacının Boğaçayı’nın denize deşarj noktasından membaaya doğru 750 metrelik bölümünün kanal haline getirilerek deniz suyunun 750 metre içeriye alınması projesi olduğunu ileri sürülmüştü. 2 Ağustos tarihinde yapılacak olan 3’ncü ihaleye katılımcı olup olmayacağı merak konusu oldu.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Boğaçay projesinin yarın 3’üncü kez ihaleye çıkacak olduğunu belirten Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, “Dava sürecimiz hala devam ediyor, oradaki konut fonksiyonlarının iptaline ilişkin belediyenin karanın iptaline ilişkin dava açtık. Şimdi ihale yapılacak, o ihaleye girecek olanlarım mağdur olmaması gerekiyor” dedi.

KONUT FONKSİYONU GETİRİLDİ

Proje ile ilgili açıklamalarına devam eden Köksal, “O bölge daha önce özel proje alanıydı. Burada yat limanı yapılacaktı. Yat limanının destek birimleri için özel proje alanı olarak geliştirdiler. Yeşil alanları da küçülterek geliştirdiler. Daha sonra burayı rekreasyon alanı olarak düzenlemek için konut fonksiyonu getirdiler. 12.1. 2018 kararlı 112- 113-114 sayılı meclis kararlarıyla her ölçekte 25 bin- 5 bin ve binlik planlarda konut kararı getirildi. Konut kararı getirilirken sosyal donatı alanlarını da orada yerleşecek olan nüfusun ihtiyacı kadar sosyal donatı alanlarının arttırılması gerekirken, arttırmadılar ve doğrudan konut olarak belirtip geçildi” dedi

SOSYAL DONATI ALANLARI

Dava açma gerekçelerinden birisinin, alanın konut alanına dönüştürülmesi halinde konut alanlarının ihtiyacı olan diğer sosyal donatı alanlarının teknik alt yapı dikkate alınamadan plan değişikliği olduğunu belirten Köksal, “Yaklaşık bir dönümlük bir alan yüzde yetmişi konut amaçlı kullanılabilecek. Bu 0-80 emsalle olduğu zaman 180 bin metrekare inşaat alanı çıkıyor. Bu inşaat alanının 56 bin metre karesi konut olarak kullanılacak. Eğer 30 metre kareye bölersek yaklaşık 1900 kişilik nüfus oluşacak. Dolayısıyla bunların sosyal donatı alanı ihtiyaçları sadece o alanda değil, okul, sağlık ihtiyaçları benzer ihtiyaçlara yönelik de ihtiyaçların karşılanacağı bir alan yapılması gerekiyor” dedi.

PROTOKOLE AYKIRILIK SÖZ KONUSU

Türkiye tarafından imzalanmış olan Akdeniz Özel Koruma alanları ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin bir protokol olduğunu belirten Köksal, “Buna aykırılık söz konusu. Bu protokoller anayasanın altında, yasaların üstündedir. Dolaysıyla anayasa gereği uyma zorunluluğu var. Yine bunlar dikkate alınmıyor” şeklinde konuştu.

Vira Haber