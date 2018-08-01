Rusya, en yeni savaş gemilerini ihraç edecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Kalibr füzeleriyle donatılan 22800 'Karakurt' projesi kapsamında geliştirdiği en yeni savaş gemilerini ihraç etmeye başlayacağını belirtti.
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Bu gemiler, çok başarılı oldu. Yüksek tonaja ve iyi silahlara sahipler. Kalibr füzesiyle donatılmış olmaları diğerlerinden farklı kılıyor" dedi.
Karakurt sınıfı savaş gemilerinin fiyatının makul olduğunu, küçük, kompakt ve hızlı olduğunu anlatan Borisov, özellikle Vietnam, Çin, Hindistan da dahil bir dizi ülke için iyi bir ihracat potansiyeli oluşabileceğini vurguladı.
Borisov, söz konusu gemilerin Baltıklar'da, Kuzey Filosu'nda, Hazar Denizi'nde ve Karadeniz'de Rus filosu tarafından kullanılmaya başladığını da vurguladı.
Rusya, Kalibr füzelerini Suriye'deki terörle mücadele faaliyetleri sırasında etkili bir şekilde kullanmıştı.
Vira Haber
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Etiketler : Rusya, Yuriy Borisov, Kalibr füzeleri, Karakurt projesi, gemi, Baltık, Kuzey Filosu, Hazar Denizi, Karadeniz
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