Rusya, en yeni savaş gemilerini ihraç edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Bu gemiler, çok başarılı oldu. Yüksek tonaja ve iyi silahlara sahipler. Kalibr füzesiyle donatılmış olmaları diğerlerinden farklı kılıyor" dedi.

Karakurt sınıfı savaş gemilerinin fiyatının makul olduğunu, küçük, kompakt ve hızlı olduğunu anlatan Borisov, özellikle Vietnam, Çin, Hindistan da dahil bir dizi ülke için iyi bir ihracat potansiyeli oluşabileceğini vurguladı.

Borisov, söz konusu gemilerin Baltıklar'da, Kuzey Filosu'nda, Hazar Denizi'nde ve Karadeniz'de Rus filosu tarafından kullanılmaya başladığını da vurguladı.

Rusya, Kalibr füzelerini Suriye'deki terörle mücadele faaliyetleri sırasında etkili bir şekilde kullanmıştı.

Vira Haber