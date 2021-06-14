Boğaz'a Kirlilik Tespit Sistemi

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, altından yılda 50 bin deniz aracının geçtiği köprüye yerleştirilen gece görüş kameralı sistemle 5 kilometrelik alanda gemilerin muhtemel akaryakıt, balast ya da kimyasal kirliliği tespit edilebiliyor.

Sistemden elde edilen bilgiler anlık olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine iletiliyor. Kirlilik oluştuğu an sistem uyarı veriyor. Sistemin aynısı Norveç’te kıyı yönetimi, Azerbaycan’da ise Hazar Denizi yüzey ve sualtı kirliliğinin tespiti için kullanılıyor. Sistemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapım ve işletmesini üstlenen ICA firması, kullanmaya başladı.

Sadece deniz yaşamını değil kıyı şeridindeki insanları da ilgilendiren kirlilikleri tespit edebilen sistemi kazandıran İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özcan Arslan, her türlü gemi kaynaklı kirleticilerin tespit edilebildiğini vurguladı.

5 kilometreden fark ediliyor

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise, “Dünyanın en önemli su yollarından İstanbul Boğazı’ndaki gemilerin yük miktarları arttı. Özellikle tankerlerin geçiş sıklığı ve Boğaz’dan taşınan petrol ve kimyasal yüklerin artışı önemli su yolunun petrol ve türevleri tarafından kirletilmesi riskini de artırıyor. Gemilerden kaynaklı deniz kirliliği, bu kirliliğin tespit edilmesi ve önlenmesi çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Proje ile İstanbul Boğazı’nın kuzeyindeki kirliliği tespit edebileceğiz” dedi.

Vira Haber