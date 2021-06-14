Sarıyer’den Deniz Kirliliğine Dikkat Çekecekler

Sarıyer Belediyesi, Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, KEİ Genel Sekreteri Mıchael B. Chrıstıdes, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve AB Delegasyonu Ankara’dan bir temsilcinin katılımıyla Sevgi&Barış Teknesi’nde bir program düzenleyecek. Gerçekleşecek programda geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla eski balık ağları ve denize atılan çöpler toplanacak. Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Encümen’in de dalış yapacağı etkinliğin ardından Büyükelçi Crıstıdes, Başkan Genç ve Şahika Encümen’in katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

PROGRAM:

TARİH:15 Haziran 2021

YER: Sarıyer Belediyesi Sevgi&Barış Teknesi /Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı

SAAT:11.00

Vira Haber