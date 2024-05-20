Boğaz’da 19 Mayıs Coşkusu: İDO Sailing Cup’ta Yelkenliler Yarıştı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) sponsorluğunda düzenlenen İdo Sailing Cup yarışları start aldı. 6 farklı kategoride 55 yatın yarıştığı etkinlik, Çırağan Sarayı önünden saat 12.00'de start aldı. Yarış, Boğaz hattında Arnavutköy Akıntı Burnu ve Beykoz şamandıralarını dönerek tarihi Moda İskelesi önünde sona erdi. Tekneler, toplam 19 deniz mili yol katederek kıyasıya rekabet etti. Yarış öncesinde saat 11.15'te Ata’ya Saygı Duruşu gerçekleştirildi.

“TARİHİ GÜNÜ YAT YARIŞLARIYLA ANMAK İSTEDİK”

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, program öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Atatürk’ün denizciliğe verdiği önemi vurguladı. Orhan, “Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olmuş bir ülkenin, her şeyin kontrolünün İtilaf Devletleri'nde olduğu bir süreçte, 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele, destansı bir zaferle sonuçlandı ve Cumhuriyet’le taçlandırıldı. Bu tarihi günü, İstanbul Boğazı’nda düzenlediğimiz yat yarışı ile anmak istedik” dedi.

İDO’NUN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ

Orhan, İDO’nun denizcilik sektöründeki faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Orhan “1987 yılında kurulmuş bir şirketiz. Yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 10 milyon araç taşıyoruz. Marmara’da yaptığımız faaliyetlerimizi 2 yıl önce Hatay-Girne seferleriyle uluslararası boyuta taşıdık. Bu yıl da ilk kez Ege Adaları’nda sefer planlaması yaparak, 4 deniz otobüsü ile 7 adada 8 farklı hatta turizme destek sağlayacağız” diye konuştu.

İDO 3 DENİZDE FAALİYET GÖSTERECEK

Orhan, İDO’nun gelecekteki hedeflerini de paylaştı ve şöyle devam etti:

“Ege ve Akdeniz’de daha fazla deniz otobüsü ile faaliyet göstermeyi planlıyoruz. Şirket tarihimizde ilk defa Marmara Denizi dışında, Ege ve Akdeniz’de aynı anda faaliyet göstereceğiz. 2011 yılında 30 yıllığına kullanım hakları devredildi. Şu anda Tepe ve Akfen grupları yüzde 50 paya sahip.”

ATATÜRK’ÜN DENİZCİLİĞE VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk’ün Türkiye’nin denizcilik tarihine katkılarından söz eden Orhan, “1924 yılında ilk Denizcilik Bakanlığı’nın kurulması, 1926 yılında Kabotaj Kanunu’nun kabulü ve 1936 yılında Montrö Anlaşması ile Boğazların hâkimiyetinin tamamen tarafımıza geçmesi, Atatürk’ün denizciliğe verdiği önemin göstergeleridir” dedi.

YELKENLİLER BU ANI BEKLİYORDU

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yelken Kupası'nın Organizasyon Sorumlusu Utkan Türkmen de uluslararası gemi trafiğinin durmasıyla, bütün yelken severlerin bu anı özel bir heyecanla beklediğini söyledi. Türkmen, 19 Mayıs'ın yarışlar için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, start sinyali verildiğinde heyecanın dorukta olduğunu sözlerine ekledi. Farklı yarış sınıflarından 55 tekne peşi sıra start aldığını belirten Türkmen, rotanın Çırağan önünde başlayıp, Anadolu Akıntı Burnu'nda dönüş yapıp, Beykoz açıklarından geçerek tarihi Moda İskelesi’nde son bulacağını açıkladı. Türkmen, İstanbul halkının yarışı izleyebileceği özel seyir teraslarının hem Anadolu Akıntı Burnu'nda hem de İDO'nun Beykoz İskelesi'nde kurulduğunu belirtti ve İstanbulluların bu özel etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ve tarihi anı birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Akyol İnşaat ve Borusan’ın destek verdiği etkinliğin kupa töreni saat 20.00’da başlayacak. Törenin ardından ise etkinlik canlı müzik performansları ile devam edecek.

Vira Haber