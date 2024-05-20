İTÜ GİMDER 10. Geleneksel Mezunlar Günü 26 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği (İTÜ-GİMDER) 2014 yılında kurulmuş olup İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Mühendisliği eğitimi almış Teknik Üniversitelileri bir araya getirerek meslek hayatında dayanışma sergileme amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. İTÜ GİMDER, resmi olarak 2014 yılında kurulmuş gibi görünse de, aslında kökleri 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Gemi Mühendisliği Kulübü’ne dayanmaktadır. 2001 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Gemi Mühendisliği Kulübü, kurulduğu günden bugüne; fakülte öğrencileri arasındaki iletişimi arttırmak, mesleki ve sosyal etkinlikler ile öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak gibi temel konuları görev edinmiştir. İTÜ GİMDER düzenli olarak mezun buluşmaları, mezun-öğrenci mentörlük dayanışma projesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ne eğitim amaçlı gemi ekipmanları bağışı ve geleneksel mezunlar günü gibi devamlılığı olan projeler yürütmektedir.

Geleneksel mezunlar günü etkinliği, yıllardır süregelen mezun buluşmalarını dernek çatısı altında düzenli bir organizasyon haline getirme amacıyla ilk olarak derneğin kuruluşunun ardından düzenlenmiştir. İlk gününden bu yana fakülte yönetimiyle iş birliği halinde sponsorların da desteğiyle düzenlenmeye devam etmektedir. Geleneksel Mezunlar Günü etkinliği kapsamında fakülte mezunlarının 10. 20. Ve 30. Yıl mezuniyetleri kutlanmakta olup, 40. 50. 60. Ve 70. Yıl mezuniyetleri ise İTÜ Günü kapsamında İTÜ Rektörlüğü tarafından ayrı bir törenle kutlanmaktadır.

Geleneksel Mezunlar Günü etkinliğinin onuncusunda Nostalji Dersi bu yıl Büyükelçi Suat Hayri Aka tarafından verilecektir. Geçmişte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşarlığı görevinde de bulunan Suat Hayri Aka, 1994-2006 yılları arasında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Gemi İşletmeciliği ve Denizcilik Ekonomisi dersleri vermiştir.

10. Geleneksel Mezunlar Günü’nde mezunlar adına konuşma ise 20. Yıl mezuniyet beratı takdim edilecek 2004 Mezunu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından yapılacaktır.

İTÜ GİMDER, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin değerli mezunlarını ve ailelerini 10. Geleneksel Mezunlar Günü etkinliğine davet etmektedir.