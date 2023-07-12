Boğazda Beklenen Plankton Patlaması Gerçekleşti

İstanbul'da plankton patlaması ile denizin rengi değişmeye başladı. Renk değişimini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Plankton patlaması bu kez Marmara'da kendisini gösterdi. İstanbul'da plankton patlaması ile denizin rengi değişmeye başladı. Turkuaz renk tonlarına planktonların neden olduğu belirtiliyor.

Vira Haber