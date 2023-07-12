TURMEPA Steam İle Denizleri Koruyorum

Projeye Muğla ve Didim’den katılan 12 öğretmen, aldıkları STEAM eğitimleri sonrasında öğrencilerle birlikte denizi ve çevreyi koruyan teknoloji odaklı projeler hazırladılar.

Gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 8’inci kez “STEAM ile Denizleri Koruyorum” projesini hayata geçirdi.

Muğla ve Didim’den 12 öğretmen Eylül 2022’de 5 gün süreyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlere katıldı. TURMEPA eğitmenleri tarafından verilen denizlerin önemi ve küresel iklim değişikliği konulu eğitimler ve ERTEV (Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı) eğitmenleri uzmanlığında gerçekleştirilen STEAM eğitim atölyeleri sonrasında, mentör öğretmenler yaklaşık 9 ay süresince öğrencileriyle çalışarak 8 proje hayata geçirdiler. Projelerin iyileştirilmesi için yıl boyunca 6 kez mentör öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştirilerek projelerin iyileştirmeleri ve eksiklerin tamamlanması sağlandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen projede öğretmenlerin desteği ile çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Eğitimler 343 öğrenciye ulaştı

Proje süresince eğitim alan mentör öğretmenler, eğitmen eğitimi sonrasında kendilerine verilen eğitim materyallerini kullanarak bölgelerinde 343 öğrenciye ulaştı. Öğrenciler, hazırladıkları afişler, panolar ve farkındalık anketleri ile projenin yaygınlaştırılmasına destek oldular; bölgelerinde farkındalığın artırılmasını sağladılar.

8 proje yarıştı

Proje kapsamında çocuklar teknolojiyi kullanarak denizleri korumaya yönelik 8 farklı proje üretti. STEAM eğitimleri sonrasında, öğretmenleri ile çalışan öğrenciler hayata geçirdikleri projelerini 24 Mayıs 2023’de çevrimiçi ortamda jüriye sundu. Konusunda uzman bağımsız jüri üyeleri arasında HP Türkiye Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hande Baloğlu Toker, TÜÇEM Çevre Eğitimi Ve Atık Yönetimi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Acar, ARUOBA Bilim ve Tekonoloji Derneği Kurucusu ve Başkanı Fahir Aruoba yer aldı. Projeler Sürdürülebilirlik, Bilimsellik, Özgünlük ve Uygulanabilirlik kategorilerinde değerlendirildi. Dereceye giren projeler için öğrencilere ilgili dalda madalyalar gönderildi.

Sürdürülebilirlik dalında dereceye giren projeler:

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi’nden: Metal Atıkları Toplaya”BİLSEM” Denizlerden

Milas Çamköy Ortaokulu’ndan: Korumen

Bilimsellik dalında dereceye giren projeler:

Milas Cumhuriyet İlkokulu’ndan: Polipum İle Temiz Deniz

Milas Çamköy Ortaokulu’ndan: Çöpatik

Özgünlük dalında dereceye giren projeler:

Fethiye Bilim Ve Sanat Merkezi’nden: Şişesayar

Datça Yılmazlar Ortaokulu’ndan: Üretken Tuşlar

Uygulanabilirlik dalında dereceye giren projeler:

Datça Yılmazlar Ortaokulu’ndan: Evsel Katı ve Sıvı Atıkların Geri Dönüşümüne İlişkin Proje ve Oyun Tasarımı

Semiha Altunkan Ortaokulu’ndan: Temizlenatör

Vira Haber