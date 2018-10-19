Boğaz'da develi turizm
İstanbul Boğazı'nda Arap turistlerin daha çok ilgisini çekmek isteyen tekne sahibi, maket deve kullandı
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Son yıllarda Türkiye'ye gelen Arap turist sayısı arttıkça turizm işletmeleri de yaratıcı çözümler bulmaya çalışıyor. Arap turistlerin ilgisini çekmeye çalışan bu tekne sahibi ise başarılı olmuşa benziyor.
Takvim'in haberine göre Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Boğaz turunda, tekne sahipleri "Yok artık" dedirtecek bir şey yaptı.
Bazı Arap turistlerin "Bir devemiz eksik" sözü üzerine yapay bir deve ile Boğaz turu gerçekleşti. Tekne sahipleri, gerçek boyuttaki plastik deve ile yüzlerce kişinin selfie yaptığını söyledi.
Vira Haber
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Etiketler : Tekne, İstanbul boğazı, deve, arap turist, boğaz turu
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