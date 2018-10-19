Çanakkale Boğazı’nda gemi arızalandı
Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında ‘Ever Loading’ adlı gemide makine arızası meydana geldi.
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Mısır'ın El Dekheila Limanı'ndan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 30 bin 447 groston ağırlığında, 190 metre boyunda Malta bayraklı ‘Ever Loading’ adlı gemide, Çanakkale Boğazı geçişi esnasında makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
Makine arızası sebebiyle Lapseki ilçesi Suluca köyü açıklarında Uzunburun mevkiine doğru sürüklenen gemi daha sonra demirledi.
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma4’ römorkörü gönderildi. Durum, boğazdan geçen gemilere haber verildi ve tedbirli olunmaları belirtildi. Geminin kaptanı ise makine arızasını gidermeye çalıştıkları bilgisini verdi.
Vira Haber
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