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Helikopter, uçak gemisinin üstüne düştü

Helikopter, uçak gemisinin üstüne düştü

Filipinler Denizi'ndeki ABD donanma gemisi Ronald Reagan'da helikopter kazası meydana geldi. MH-60 Seahawk tipi helikopter, uçak gemisinin pistine düşerek kaza yaptı.

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ABD Ordusu helikopteri, donanma gemisinde kaza yaptı.Filipinler Denizi'ndeki ABD donanma gemisi Ronald Reagan'da helikopter kazası meydana geldi.

MH-60 Seahawk tipi helikopter, uçak gemisinin pistine düşerek kaza yaptı.Gemideki tıbbi personel, kaza sonucu yaralananların durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber

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