Boğaz'da Faciadan Dönen Geminin Hasar Tespiti Tamamlandı!

İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin su altı sörvey çalışmaları Alesta Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri'nin uzman dalgıç kadrosu tarafından yapıldı. Yalılara çarpmaktan son anda kurtarılan Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinde ağır hasar mevcut olmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz gün Rusya'dan İngiltere'ye giden Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmiş, geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kameralara yansımıştı.

Herhangi ciddi bir hasar görülmedi!

Olaya ivedilikle müdahale eden sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak yedekte çekilen gemide sualtı sörvey çalışmalarını Alesta Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri yaptı. Yapılan incelemelere göre gemide ufak çapta sürtünme ve boyasında oluşan çizikler haricinde herhangi ciddi bir hasar görülmedi.

Vira Haber