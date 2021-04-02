Denizde Erkek Cesedi Bulundu!

Alınan bilgiye göre, Kordon boyunda denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıyıya çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemede cesedin Mehmet Zeki Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Yalçın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Vira Haber