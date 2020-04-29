Boğaz’da Tanker Arızası
Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası yaşandı.
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Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerde Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği esnada makine arızası oluştu. Loutro'nun bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi.
Vira Haber
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