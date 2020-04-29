Uluslararası Denizcilik Kulüpleri Teos’ta Temsil Ediliyor

Dünya üzerinde yatçılığa ilgi duyan binlerce üyesi bulunan Little Ship Club gibi, yine İngiltere merkezli Cruising Association; Almanya merkezli Trans Ocean ile Kreuzer Abteilung kulüpleri ve İsveç merkezli Swedish Cruising Association kulübü de Faruk Günlü’nün onursal üyeliği ile İzmir bölgesinde temsil ediliyor. Bu derneklerin üyeleri olan denizcilere seyirlerinde yasal mevzuat, bakım onarım imkanları, gezilecek yerler, sağlık olanakları konularında danışmanlık yapıp bölgede güvenli seyir desteği veriyor.

Yıllardır uluslararası denizcilik fuarlarına da katılıp aktif tanıtım yapan Teos Marina, dünyanın çeşitli yerlerinde deniz seyahati yapan tüm yatçıları Sığacık’ı görmeye çağırıyor. Yabancı yat kulüplerinin etkinlik, toplantı ve yemeklerine de katılan Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Daha çok yatçının ülkemize gelmesi için ilişkileri sıcak tutuyoruz. Bölgemizi ziyaret edecek üyelere seyirleri ile ilgili bilgi desteği ve indirimli bağlanma imkânı sunuyoruz” dedi.

DENİZ SEYİR BİLGİLERİ PAYLAŞILIYOR

Kış aylarında eğitim ve ders vermek amacıyla 1926 yılında bir grup yatçı tarafından kurulmuş Little Ship Club (LSC) üyeleri Birleşik Krallık kıyı sularında, İngiliz Kanalı'nda ve Karayipler ve Akdeniz dâhil olmak üzere daha uzak bölgelerde yelkencilik etkinlikleri düzenliyor.

1908 yılında kurulan Cruising Association (CA) birliği, sadece seyir yapan denizcilerin buluştuğu en büyük İngiliz merkezli kuruluştur. Üyeleri, Birleşik Krallık'ta ve dünyanın dört bir yanındaki denizcilerden oluşur. 6.000'den fazla üye aktif olarak seyir bilgileri paylaşıyor.

ANA LİMAN DENİZCİLER AĞININ KENDİSİ

Trans-Ocean (TO), denizciler için bir ağdır. Kendi kulüp binası olmasa da onlar için “ana liman” olan dernek, üyelerinin buluştuğu her yerde yaşar. Trans-Ocean, 1968 yılında sportif denizde yelkenciliği desteklemek, seyir ve tekne yarışı gibi tüm faaliyetlerde denizcilere yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Alman derneğinin 5.000 üyesi var. Dünya çapında 200 gönüllü üs ağı, denizcilere uzun yolculuklarda destek sağlar.

Su sporları meraklıları için servis kulübü olan Kreuzer Abrteilung (KA), 1971'de Almanya’da üç kez Amiral Kupası şampiyonu olan Hans-Otto Schümann tarafından kuruldu. Bugün 8.000 üyesine bireysel yolculuğunda, denizci diğer üyelerle buluşturup, dernek olarak destekliyor.

Swedish Cruising Association (SXK) , İsveç Seyir Birliği 1923 yılında kuruldu ve yaklaşık 43.000 bireysel üyeye sahip kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yelken ya da motoryat, deniz ve takımadaları seven insanlar için kurulan derneğin amacı, turistik ve uzun mesafeli seyirlere olan ilgiyi arttırmaktır. İnsanları aktif tekneciliğe, daha büyük bir topluluğa ilham vermek ve daha güvenli denizcilik sağlamak için deneyimleri paylaşmayı hedefliyor.

Köklü yatçılık kulüplerinin onursal üyesi olan Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, bir turizm elçisi gibi Covid-19 pandemisi süresince sürekli değişen mevzuatı, ülkemiz kıyılarındaki bu kulüplerin üyelerine uygulanacak kısıtlamaları, vize uygulamalarını, süresi dolacak belgelerdeki cezai yaptırımları temsilcisi olduğu bu derneklerle paylaştığı gibi dünyanın her yerinde denizcilerin güncel rehberi olan https://www.noonsite.com/place/turkey/ portalı ile de eş zamanlı paylaşıyor. Ülkemiz kıyılarında seyir yapmayı planlayan denizciler gün be gün bu portaldan Türkiye kıyıları ile ilgili güncel bilgilere ulaşıyorlar.

Teos Marina tüm bu kulüplerin üyelerinin bildiği tanıdığı, seyir rotalarına ekleyip ziyaret ettiği ya da gelecekte ziyaret edeceği güvenli limanı haline geldi.

Vira Haber