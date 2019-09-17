Boğazdaki kaçak yapılar için kırmızı alarm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kaçak tespit ve yıkım çalışmalarında Muğla'nın ardından sıra İstanbul'a geldi.

İstanbul'da çalışmalar yeni başlarken Bodrum'da sona gelindi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi olan 21 proje mühürlendi. 91 yapı için değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi. Bodrum’da kaçak yapıları yıkması için tebligat yollanan firmalara ay sonuna kadar izin verilmişti. Mühürlenen projelerin bir kısmında yıkımlar başladı. Bakanlık yetkilileri firmaların yapmaması durumunda kendilerinin eylül ayı sonunda yıkım yapacağını dile getirdi.

Bakanlık, İstanbul için yeni bir heyet kurulduğunu açıkladı. Kurulan heyetin ilçe ilçe değerlendirme yapması bekleniyor. Hem ekiplerin tespitleri hem de gelen şikayetler değerlendiriliyor. İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazında kaçak tespit çalışması ile sürece destek olurken belediyeler de ilçe sınırları içerisindeki kaçak yapılara ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

Vira Haber