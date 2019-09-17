ABS'den Türk Yat Sektörüne Destek

ABS Türkiye ve Hazar Bölge Direktörü Seyfettin Tatlı, açılış konuşmasında yat ve tekne inşa sanayinin Anadolu’da 700 yıla yakın bir geçmişe sahip olduğunu ve gelişerek halihazırda da yaklaşık 400’e yakın irili ufaklı tekne&yat imalatçılarının yanında modern mega yat tersaneleri ile dünyada 4. sıraya oturduğunu belirtti. Gerek kaliteli işgücü ve gerekse fiyat ve bölgesel avantajları daha iyi kullanarak birinci sırada olması için hiçbir engel olmadığını dile getiren Seyfettin Tatlı, bu sektörün her sene ortalama yüzde 20 civarı büyüdüğüne dikkat çekti. Tatlı; ABS olarak özellikle mega yat inşaatına çok önem verdiklerini ve bu sebepten dolayı da ABS Türkiye plan onay ve sörvey kadrolarında yat uzmanı mühendisleri istihdam ettiklerini ve bunun neticesi olarak da Türkiye’deki mega yat inşaatında 80 metreye kadar olan mevcut mega yat projeleri ile lider klas durumuna geldiklerini dile getirdi.

Seyfettin Tatlı’nın ardından söz alan Türkiye Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, Türk gemi ve yat sanayini özetleyen video gösterisinin ardından Türk yat sanayinin dünyadaki konumu ve ihracat değerleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle yat ihracatının tüm gemi ihracatı değerleri içinde yüzde 10 gibi bir orana sahip olmasının çok değerli olduğunun altını çizen Cem Seven, bu ihracat değerlerine ilave olarak Antalya Serbest Bölgesi’nin de ihracatımıza çok büyük katma değer sağladığını vurguladı.

ÇAKIR: “YAT İNŞA SEKTÖRÜMÜZ AVANTAJ SAĞLADI”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise “Yat sektörünün çok ciddi bir istihdam oluşturduğundan bahsederek, son yıllarda uygulanan devlet politikası sayesinde denizciliğin ülkemizdeki öneminin son yıllarda giderek arttığına dikkat çekti. Çakır; “Bu sebeple yat inşa sektörümüz avantaj sağlayarak, dünyada ciddi rekabet gücü oluşturdu. ABS olarak böyle bir konuda öncülük yaparak, yat semineri düzenlenmesinden çok memnun olduk. ABS Türkiye yönetimini bundan dolayı da ayrıca tebrik ederim” dedi.

Seminer de ABS’in Avrupa yat çalışmalarından sorumlu iki uzmanı ABS Kuzey Avrupa İş Geliştirme Direktörü Christian Schack ve İş Geliştirme Müdürü Daniele Bottino dünyadaki yat endüstrisine genel bakış, yat sektöründe yeni trendler ve gelişmeler, ABS’in özellikle mega yat konusundaki teknik araştırma ve geliştirme konuları hakkında bilgiler verdi. ABS Türkiye Plan Onay Bölüm Müdürü Eyüp Güveli ise, mega yat kuralları ve özellikle yatların dizayn plan onay işleri esnasında karşılaşılan zorlukları örnekleri ile dile getirirken; bir yatın hacim, alan ve estetik olarak her ne kadar kuralları ve regülasyonları sağlamada zorlanmalar olsa dahi, kural ve bayrak devleti regülasyonlarını okyanus geçen büyük bir yük gemisinde olduğu gibi sağlamak gerekliliğini ama bunları yerine getirirken de yatın estetik ve lüks kullanım özelliklerinden vazgeçmeden yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan bir sunum yaptı. Güveli kendi uzmanlık alanının da yat dizaynı olduğunu belirtti ve asıl zor ama bir o kadar da yatı değerli kılan özelliklerin de bunlar olduğunu, bunun için de yatın ayrı bir uzmanlık konusu olduğunu vurguladı.

Seminerin konuk konuşmacılarından birisi olan Cayman Islands Bayrak İdaresi (CISR) Bölge Müdürü Peter Vettas ise, mega yatlar için bayrak idaresi kurallarından (Large Yachts Code) bahsettiği sunumunda, regülasyonlardaki son değişikliklerden ve devam eden gelişmelerden söz ederek, süper yatların kontrollerinde yaşanılan zorluklar ve önlemlerinden örnekler verdi.

Seminerin son konuk konuşmacısı, TAKA Yat Dizayn Firması sahibi, Türkiye’de ve dünyada kendine özgü geliştirdiği yat dizaynları ile tanınan Tanju Kalaycıoğlu oldu. Kalaycıoğlu sunumunda bir kısmı Türkiye’de inşa edilmiş olan dünyadaki yeni trend ve ödüllü süper yatlardan örnekler verdi ve şunları söyledi: “Yarışırcasına tekne boyları gittikçe büyüyor, ama bunun yanında artık Akdeniz, Karaib Adaları vs. sadece sıcak iklimlerde değil, özellikle kutuplara keşif gezisi yapan mega yatlara da talep var. Özellikle çevreci yatlar da moda olmaya başladı. Bugünlerde dizayn&kurallar bütünü de tüm bunlardan etkilenerek yenilenmeye ve değişime ayak uydurmaktadır”.

Seminer hep birlikte yenen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

Vira Haber