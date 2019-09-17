Türkiye ve Fransa'dan denizde işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye-Fransa Ulaştırma Çalışma Grubunun” ikinci toplantısının açılışı sabah saatlerinde Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği, TCDD Genel Müdürlüğü, TOBB, Mersin Liman Başkanlığı, AKİB, MTSO, MIP ve özel sektör temsilcileri katıldı.

2 gün sürecek programda (16-17 Eylül) Türkiye ve Fransa arasındaki ticaretin geliştirilmesi için alınması gereken önlemler değerlendirilecek, Tarsus’ta yapımı devam eden Yenice Lojistik Merkezi ile Mersin Limanı’na teknik gezi düzenlenecek. Programda ayrıca Türk ve Fransız firmaları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Toplantının açılışı sabah saatlerinde Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Konferans Salonu’nda yapıldı.

“Mersin, İstanbul’un tek alternatifidir”

Toplantının açış konuşmasını yapan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Türkiye-Fransa Ulaştırma Çalışma Grubu toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. İstanbul, Mersin ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin 3 önemli dağıtım merkezi olduğunu belirten Lokmanoğlu, İstanbul Limanı’nın ithalatla, İzmir Limanı’nın ihracatla öne çıktığını, ancak Mersin Limanı’nın hem ithalat hem ihracat hem de transit liman olma özellikleriyle diğerlerinden farklı bir konuma sahip olduğunu kaydetti. Mersin Limanı’nın Doğu Akdeniz’in en büyük limanı olduğunu ve İstanbul’un tek alternatif limanı durumunda bulunduğunu ifade eden Lokmanoğlu, toplantının Mersin’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Doğu Akdeniz’in ticari potansiyelinin kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı ile geliştirilmesini istiyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım ise, Mersin’in deniz taşımacılığında özel bir yeri olduğunu söyledi. Toplantının Doğu Akdeniz’in ticari potansiyelinin kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı ile geliştirilmesine yönelik olarak düzenlendiğini bildiren Yıldırım, bu konunun proje olarak ulusal kalkınma planına da işlendiğini kaydetti. Yıldırım, Mersin ve bölgesinin yaş meyve sebze üretiminde ciddi bir potansiyeli olduğunu ve ürünlerin Fransa’ya ulaştırılması konusunda çalışmalar yapılacağını söyledi.

“Denizcilik konusunda iki ülkenin bağları çok güçlü”

Fransa Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Maxime Jebali de denizcilik konusunda Türkiye ile Fransa’nın bağlarının çok kuvvetli olduğunu ve çoğu Türk şirketinin Marsilya Limanı’nı kullandığını belirtti.

Özellikle ro-ro şirketlerinin tüm Akdeniz ülkeleri ile lojistik açıdan sorunlar yaşadığına değinen Jebali, gerçekleştirilen bu toplantılar ile iki ülke arasındaki lojistik problemlerin çözülmesini umduğunu kaydetti. Toplantıya katılan Fransız heyetin içerisinde özel sektör temsilcilerinin de bulunduğunu belirten Jebali, “Bu şirketler kendilerini sizlere tanıtacaklar. Bu toplantıda Türk ve Fransız şirketleri arasında yeni iş birlikleri oluşturmanın yollarını arayacağız” diye konuştu.

“Mersin’den Fransa’ya yeni bir ro-ro hattı açmak istiyoruz”

Daha sonra söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü Kombine Taşımacılık Daire Başkanı Bülent Süloğlu ise geçtiğimiz yılın ocak ayında kurulan Türkiye-Fransa Ulaştırma Çalışma Grubu’nun ilk toplantısının Fransa’da gerçekleştirildiğini ve eylem planı üzerinde anlaşma sağlandığını belirttiği konuşmasında, ikinci toplantının Türkiye’de gerçekleştirilmesi kararını aldıklarını ve toplantının Türkiye ayağında Mersin’e bir teknik gezi düzenlediğini anlattı.

Sunumunda Türkiye’nin ulaşım altyapısı ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Süloğlu, son 15 yılda özellikle demiryolu altyapısının ciddi oranda iyileştirildiğini söyledi. Demiryolu taşıma olanaklarının daha fazla kullanılması gerektiğine dikkat çeken Süloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun devreye alınmasıyla Orta Asya’ya yapılan Mersin merkezli taşımalarda artış kaydedildiğini, Suriye meselesi nedeniyle bazı demiryolu hatlarının kapalı olduğunu ancak ileride durum değişince bu hatların yeniden açılacağını anlattı.

Türkiye’deki demiryolu bağlantılı limanlar hakkında bilgi veren ve bunun avantajından faydalanmak istediklerini belirten Süloğlu, başta Mersin olmak üzere İskenderun ve hatta Antalya’dan daha fazla ro-ro hattıyla Avrupa’ya ve özellikle Fransa’ya ulaşmak istediklerini ifade etti. Süloğlu “Önümüzdeki dönemde Mersin’den Fransa’ya yeni bir ro-ro hattı açmak istiyoruz” dedi.

Düzenlenen bu toplantıda Doğu Akdeniz bölgesinin ulaşım altyapısının inceleneceğini, intermodal taşımacılığı geliştirmek için gereken çözümlerin tartışılacağını, Fransa’nın Sete ve Toulon limanları ile yaşanan sorunların gündeme getirileceğini, firmaların talep ve beklentilerinin değerlendirileceğini söyleyen Süloğlu ayrıca Mersin’den Fransa’ya yaş sebze meyve koridoru oluşturmak istediklerini dile getirerek “Mersin yaş sebze meyve üretiminde çok önemli bir merkez. Bu anlamda ciddi üretimi var. Bu nedenle bu toplantıda soğuk zincir lojistiği konusunda da bilgi paylaşımı yapmayı istiyoruz” diye konuştu.

Toplantının devamında Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden Denizcilik Uzmanı Tolga Avcı, Türk ve dünya ekonomisinin genel durumu ile Türk deniz ticaretine ilişkin verilerin değerlendirildiği bir sunum yaptı.

2 gün sürecek Türkiye-Fransa Ulaştırma Çalışma Grubu II. Toplantısı programı kapsamında Tarsus Yenice’de yapımı süren Yenice Lojistik Köyü ile Mersin Limanı’na teknik gezi düzenlenecek, Türk ve Fransız özel sektör temsilcileri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.