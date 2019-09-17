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Kıyılarda temizlik dalgası başlıyor

Kıyılarda temizlik dalgası başlıyor

Bref, “Kıyılarda Temizlik Dalgası” adıyla çok özel bir proje başlattı.

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Dünyada her geçen gün artan kirliliğe karşı dünyamızın yarınları ve gelecek nesiller için duyarlı yaklaşımı ile öne çıkan Bref markası şimdi ülkemizin kıyıları için harekete geçti. Bref, “Kıyılarda Temizlik Dalgası” adıyla çok özel bir proje başlattı. Bref'in başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul'un Kilyos Kısırkaya Sahili'nde bir kıyı temizliği aktivitesi başlatılıyor. Kilyos sahilindeki atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasını esas alan etkinlikte gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için Kadıköy ve Mecidiyeköy'den ulaşım hizmeti sağlanacağı duyuruldu. 

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Vira Haber 

 

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