Kadıköy'de küresel iklim eylemi

İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle Türkiye’de “Sıfır Gelecek Kampanyası” adı altında bir araya gelen, aralarında ekoloji ve çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin yer aldığı 20 Eylül Küresel İklim Grevi Günü İstanbul programı açıklandı.

Genç iklim aktivistlerinin “İklim Acil Durumu Hemen Şimdi!” diyerek sesleneceği 20 Eylül’deki ilk buluşma, 14.00’te Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleşecek. İklim grevcisi gençlerin Kadıköy’de yapacağı basın açıklamasına yetişkinler ve kurumlar da destek verecek. 20 Eylül İstanbul etkinliklerin ikinci ayağı ise 16.00’da Yoğurtçu Parkı’nda başlayacak. Aktivistler, iklim festivali düzenleyecek. Standların, çeşitli atölyelerin, konuşmaların ve performans gösterilerinin olacağı festivale 18.00’den itibaren müzik grupları şarkılarıyla eşlik edecek.

Sahnede yer alacak gruplar ve performans sanatçıları şöyle: Barlas Tan Özemek, Güney Marlen, Güz Kumpanyası, Kabile, Lara Di Lara, Nil İpek, Pınar Keleş, Sumru Ağıryürüyen & Muammer Ketencioğlu, Şudabap Çocuk ve Teneke Trampet.

“SESİMİZİ YÜKSELTELİM”

İklim grevi hakkında genç iklim aktivistlerinin dayanışma ağı Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) adına konuşan Efe Tügen de çocuk, genç, yaşlı herkesi küresel iklim grevine İstanbul’dan ses vermek için 20 Eylül’de Kadıköy’e çağırdı. Tügen, “Bizim çağrımızın amacı geleceğimiz için, gezegenimiz için herkesi harekete geçmeye teşvik etmek ve iklim krizinin aciliyetine karşı iklim acil durumunu karar alıcıların gündemine getirmek. İçinden geçtiğimiz krize karşı dünyanın dört bir yanında yerel yönetimler ve ülkeler iklim acil durumu ilan ederken, Türkiye’nin de bir an önce harekete geçmesini talep ediyoruz. Gelin, sesimizi bir arada yükseltelim” dedi.

YEDİ ACİL TALEP

"Sıfır Gelecek Kampanyası"nın 7 acil talebi şöyle:

* İklim Acil Durumu: İklim krizi derinleşirken halkın gerçeğin söylenmesi talebine karar alıcılar sessiz kalmamalı.

* Net Sıfır Karbon Emisyonu: İnsan kaynaklı bir iklim felaketini önlemek için, sıcaklık artışı sanayi devrimi öncesi zamana göre maksimum +1,5 ° C ile sınırlandırılmalı.

* Fosil Yakıta Veda: Fosil yakıtların ve iklimin tahribatının tüm finansmanını ve desteğini derhal sonlandırın.

* Güneşe Merhaba: Yenilenebilir enerjinin gelişmesine izin verin.

* Adil Geçiş: Fosil yakıtlı santraller ve çimento, demir-çelik endüstrisi gibi iklime zarar veren tesisler de dahil olmak üzere ekonomiyi adil bir şekilde değiştirmek ve dönüştürmek şart.

* Doğa Dostu Tarım: Endüstriyel et tüketiminin azaltılmasına, zehirsiz ve mevsimsel beslenmenin önemine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılsın.

* Kent-Kır: Kentteki tüm faaliyetlerin planlanmasında ekosisteminin, ormanların, tarım alanlarının, su havzalarının, tüm bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının korunması esas olmalı.

* Ormanlar - Doğal Hayat: Dünyanın ciğerlerine saygı gösterin ve ormansızlaşmayı sonlandırın.

* Ekonomi: Tüketimi azaltın ve toplum odaklı büyüme dahil ekolojik açıdan sürdürülebilir ekonomiler için güçlü planlar uygulayın.

* Farkındalık: İklim krizinin nedenleri ve etkileri hakkında ekonomik ve politik düzeyde doğru bilgi verilsin.

Vira Haber