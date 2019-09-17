12 gemiye toplam 14 milyon ceza
Mersin'de denizi kirlettiği iddia edilen 12 gemiye toplamda 14 milyon lira para cezası verildi. Bölgede denetimlerin devam edeceği iletildi.
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Mersin’de ocak-eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahalarındaki, Tarsus-Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı’na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
GEMİ DENETİMİNE DEVAM
Belediyeye bağlı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak-eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi. Açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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