İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. 12 gemiye toplam 14 milyon ceza
12 gemiye toplam 14 milyon ceza

12 gemiye toplam 14 milyon ceza

Mersin'de denizi kirlettiği iddia edilen 12 gemiye toplamda 14 milyon lira para cezası verildi. Bölgede denetimlerin devam edeceği iletildi.

A+A-

Mersin’de ocak-eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahalarındaki, Tarsus-Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı’na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

GEMİ DENETİMİNE DEVAM

Belediyeye bağlı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak-eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi. Açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.