12 gemiye toplam 14 milyon ceza

Mersin’de ocak-eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahalarındaki, Tarsus-Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı’na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

GEMİ DENETİMİNE DEVAM

Belediyeye bağlı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak-eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi. Açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.