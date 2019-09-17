Çin Halk Cumhuriyeti, insansız gemilerin test edileceği üs kurma çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu yıl sonunda faaliyete geçecek olan insansız gemi üssü, 32 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak.

İnsansız deniz sistemlerinin ve akıllı ekipmanların tasarımı, araştırması ve test edilmesi için bir inovasyon platformu oluşturması hedeflenen üste; laboratuvarlar, test havuzları, bir yanaşma iskelesi ve deniz deneme alanı da bulunacak…

Çin, bu yıl sonunda kullanılmaya başlanacak olan insansız gemiler için ilk test üssünü kurdu. Konuyla ilgili haber, dün The Science and Technology Daily Monday adlı yayında yer aldı. İnsansız deniz sistemlerinin ve akıllı ekipmanların tasarımı, araştırması ve test edilmesi için bir inovasyon platformu oluşturması amacıyla kurulan Xiangshan Deniz Bilim ve Teknoloji Limanı adlı test üssü, Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde yer alıyor.



Haberde Xiangshan Deniz Bilim ve Teknoloji Limanı’ndaki üssün, insansız gemilerin endüstri zincirini geliştirmeye yardımcı olacak ve ileri teknoloji üretimi ve yeni nesil bilgi teknolojisi konusunda araştırmaları teşvik edecek.



32 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak olan insansız gemi üssü laboratuvarlar, test havuzları, bir yanaşma iskelesi ve deniz deneme alanından oluşuyor.

Haberde Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ndeki ortak bir inovasyon platformu olarak tasarlanan üssün bölgedeki deniz ekonomisinin gelişimine katkı sağlaması da hedefleniyor.

Vira Haber