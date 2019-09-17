Deniz Ticareti Dergisi Rusya'da

Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı Deniz Ticareti Dergisi Rusya'nın St.Petersburg şehrinde düzenlenen Neva Fuarı'nda yerini aldı.

Deniz Ticareti Dergisi'nin Neva Fuarı'na özel olarak hazırladığı İngilizce-Rusça özel sayısı fuar katılımcılarıyla buluştu. Fuarın ilk gününde F4704'te yer alan Deniz Ticareti Dergisi standı yoğun ilgiyle karşılandı. 17-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuar dünyanın pek çok yanından denizciyi bir araya getirdi. Türk denizcilik sektöründen de yoğun katılımın olduğu fuarın bu yıl 15.si düzenleniyor.

Neva Petersburg Fuarı dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak kabul ediliyor ve fuarda makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi katılıyor.

Vira Haber