KOSDER 2020 Sülfür Uygulaması semineri düzenliyor

Ulusal ve uluslararası sularda yakın deniz taşımacılığı yapan, koster olarak tabir edilen her tip Türk sahipli gemilerin armatörleri ve işletmecileri arasında dayanışma platformu oluşturmak amacıyla ve Türk koster filosunun gelişmesine katkı sağlamak üzere 2014'te kurulan KOSDER, aydınlatıcı çalışmalarına devam ediyor.

Üsküdar Mercure Otel Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminere İlkfer’den İlker Meşe, Enerji Petrol’den Mustafa Muhtaroğlu ve İnce Denizcilik’Ten Yaşar Canca konuşmacı olarak katılacaklar.

KOSDER, seminere dinleyici olarak katılmak isteyenlerin 26 Eylül 2019 Perşembe gününe kadar personel@kosder.net adresinden veya 0(533) 711 44 55 nolu telefondan KOSDER Müdürü Tibet Özal ile iletişime geçilmesi gerektiğini duyurdu.

Vira Haber