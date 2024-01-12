“Boğaziçi Lüferi” Coğrafi İşaret Tescili Aldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ‘Boğaziçi Lüferi’nin İTO adına coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul mutfağı ve deniz kültürünün vazgeçilmezi olan Boğaziçi Lüferi'nin tescili, megakentin kültür zenginliğine ve marka değerine katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.



İstanbul Coğrafi İşaret Konsorsiyumu paydaşlarının desteği ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, “Boğaziçi Lüferi” ile ilgili hazırlık süreci tamamlandığını belirten Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti: “Boğaziçi Lüferi'nin İstanbul Ticaret Odası adına, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescili gerçekleşti. Şimdi İstanbul Ticaret Odası olarak, İstanbul’un potansiyel coğrafi işaretli ürünlerinin tespiti ve tesciline yönelik çalışmalarımıza daha büyük bir heyecanla devam edeceğiz."

Vira Haber