Mersin'de Kış Gününde Denize Giren Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahilinde denize giren 11-12 yaşlarındaki 2 çocuk, bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen çocukların denizde boğulmak üzere olduğunu gören bir vatandaş hemen suya atlayarak birini çıkardı, diğeri ise gözden kayboldu. İlk kurtarılan çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer çocuk ise çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarılarak Toros Devlet Hastanesine götürüldü. İsimleri öğrenilemeyen çocuklardan birinin hayatını kaybettiği belirtilirken, diğerinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.



"Denizde şakalaşıyorlardı"

Denizdeki çocuklardan ilkini kurtaran Murat Müştekin, çocukları ilk denizde yüzerken gördüğünü belirterek, "Baktım biri diğerini suyun altına sokmaya çalışıyordu. Baktım birinin ağzından köpük çıkıyor. Bunun üzerine elbiselerimle direkt atladım suya. Çocuğu çıkardım. Birini çıkardım diğerine koştum. Baktım çocuk yok, suyun altında. Daldım ama bulamadım. Normalde şakalaşıyorlardı ilk başta. Biz normalde ilk önce, 'Bunlar bu soğukta yüzüyorsa bir şey vardır' dedik. Sonra oraya kadar gidip baktığımda birinin ağzından köpük çıkıyordu. O şekilde atladım. Vatandaşlar da zaten ‘atlayın atlayın’ dedi, çocuk boğulacak diye. Birini çıkardım. Nabzı atıyordu, nefes alıyordu. Yan tuttuk çocuğu. Gittim öbürünü de almaya ama bulamadım" dedi.

Çocuklardan diğerini kurtaran bir başka vatandaş ise, "Biz balıktan geliyorduk. Burada bir olay olmuştu. O sıra boğulduğunu fark ettik birinin. Olay olduktan 10 dakika sonra biz gelmiştik. Suyun altında biri olduğunu söylediler. Sonra ben denize girerek ikinci çocuğu çıkardım" diye konuştu.



Çocukların son anları cep telefonu kamerasında

Öte yandan, biri hayatını kaybeden, diğeri de durumu ağır olan çocukların denizdeki son anlarının, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydettiği ortayı çıktı. Kaydedilen görüntülerde, çocukların denizde yüzdükleri anlar yer aldı.

Vira Haber