Boğulma Tehlikesi Yaşayan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Fethiye ilçesinde gezi teknesi ile tura çıkan vatandaş, teknenin mola noktasında girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinden denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşı tıbbi tahliye gerçekleştirerek 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Vira Haber
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