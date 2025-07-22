Sanmar, Nemeca’ya Bigaçay Serisi Römorkör Teslim Etti

GAIA adı verilen römorkör, Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanan ve yalnızca SANMAR’a özel RAstar 2900SX tasarımına dayanıyor.

29,4 metre boyunda, 13,3 metre genişliğinde ve 5,5 metre derinliğindeki römorkör, her biri 1.800 dev/dk’da 2.350 kW güç üreten iki adet CAT 3516E ana makine ile donatıldı ve 80 ton çekme gücüne ulaşabiliyor.

GAIA, 10 kişilik mürettebat için yüksek yaşam standartları sunan konaklama alanlarına sahip olup, aynı zamanda Fi-Fi 1 yangınla mücadele sistemiyle donatılarak teslim edildi.

Sanmar Denizcilik Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın şunları söyledi:

“Bu güçlü römorkör, zorlu koşullara dayanacak ve en güç şartlarda dahi görevini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kompakt boyutlarına rağmen, performans ve dayanıklılık açısından daha büyük rakiplerini geride bırakmaktadır.

Yunanistan’daki ilk müşterimiz olarak NEMECA ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Onlara, üstün deniz tutuş kabiliyetine sahip, yüksek performanslı modern bir römorkör sağlayabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu römorkör, şüphesiz filolarına büyük katkı sağlayacaktır.”