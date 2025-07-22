Türkiye’nin Milli Hücumbotu İlk Kez IDEF’te Sergileniyor

Türk Deniz Kuvvetleri’nde görev yapacak ilk milli hücumbotun inşa çalışmaları start verdi. Türk savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarından STM, Türk denizcilik tarihinde önemli bir kilometre taşına daha imza attı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM arasında imzalanan, “Türk Tipi Hücumbot Projesi” kapsamında tamamlanan tasarım çalışmalarının ardından, Milli Hücumbot Projesine yönelik SSB ile STM arasında 9 Eylül 2024 tarihinde projenin ilk hücumbotunun inşası için sözleşme imzalandı. STM, Türkiye’nin ilk milli hücumbot modelini, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF-2025)’nda ilk kez tanıttı.

Güleryüz: Türkiye Artık Kendi Milli Hücumbotunu Tasarlama Kabiliyetine Kavuştu

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin Türkiye’nin askeri denizcilik alanında lider mühendislik firması olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ülkemizin ilk milli korvet projesi MİLGEM’den itibaren üstlendiğimiz görevler ile milli fırkateynimizi geliştirdik ve Donanmamıza teslim ettik. Edindiğimiz tecrübeler ve nitelikli insan kaynağımız ile, ülkemizin milli hücumbot tasarımı için de çalışmalara 2020 yılında imzaladığımız sözleşme ile başladık. Deniz Kuvvetlerimiz ve Savunma Sanayii Başkanlığımız ile yürüttüğümüz yoğun tasarım süreçlerinin ardından, ilk geminin inşası için de tasarımcı olan STM ana yüklenici olarak belirlendi. Milli hücumbotumuzun inşasına başladık ve ilk sac kesimini, 8 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirdik. Bugün ise IDEF’te ilk kez STM’nin özgün tasarımı olan, ülkemize kazandırdığımız, Milli Hücumbotumuzun modelini IDEF’te sergiliyoruz. Bilindiği üzere Donanmamız bugüne kadar, yurt dışından özellikle Almanya’nın tasarladığı hücumbotları kullanıyordu. Bu alanda dışa bağımlılığı bitirmekle kalmadık. Aynı zamanda milli korvet ve milli fırkateynin ardından Türkiye artık kendi milli hücumbotunu da tasarlayabilme ve hayata geçirme kabiliyetine kavuşmuş oldu.”

“Ülkemizin Denizlerdeki Caydırıcılığına Güç Katacak”

Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına modern şekilde cevap verecek bir tasarım ortaya koyulduğunu kaydeden Güleryüz, “Milli Hücumbot; yüksek sürati, gelişmiş silah sistemleri ve ağır deniz koşullarındaki manevra kabiliyeti ile Mavi Vatan’ın güvenliğinde öncü olacak. Donanmamızın en uzun boy ve en ağır deplasman tonajına sahip hücumbotunu inşa edeceğiz. Yüksek yerlilik oranı ile inşa edeceğimiz hücumbotta azami milli ve yerli silah sistemlerimiz olacak. Hızlı, etkin ve modern bir suüstü platformunu Türk Donanması’na kazandıracağız. Bu proje, ülkemizin denizlerdeki caydırıcılığına güç katacak, tam bağımsız savunma sanayi hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Uzun Menzilli Güdümlü Mermilerle, Sığ Sularda Görev İcrası

Millî Hücumbot, suüstü harbi görevlerinde; bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkânlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak. Gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Geminin dizaynı dâhil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor. Sığ sularda harekât yeteneği ile ön plana çıkan Milli Hücumbot, düşük radar kesit alanı, tam yük deplasmanda, zorlu deniz koşullarında harekât icra edebilme ve atış yapabilme kabiliyeti ile donatıldı.

Milli Hücumbot Teknik Özellikler

Tam Boy : 68.00 m

Azami En: 9.3 m

Deplasman: 700 ton

Azami Hız: 39+ knot

İntikal Hız: 20 knot

Seyir Siası: Asgari 800 Deniz Mili

36 personel için yaşam alanı

Silah ve Sensörler

76 mm Baş Top

Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) istemi

Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS)

2 x 12,7 mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi

2 x Chaff/Dekoy Sistemi

Savaş Yönetim Sistemi

3B Arama Radarı

Ana Tahrik ve Elektrik Sistemi